О ценностях и ценах: в прокат выходит фильм «Корпорация Ad Libitum»

21 января в прокат выходит российский триллер «Корпорация Ad Libitum». По сюжету главный герой Герман в ходе журналистского расследования выходит на необычную организацию, которая продаёт чувство любви. Ради эксперимента он становится клиентом этой компании и теряет контроль над собственной жизнью. RT побеседовал с создателями фильма и выяснил, как компания друзей-кинематографистов бросила вызов законам жанра, почему лента чуть не сменила название и какое ЧП случилось во время съёмок.

21 января в российский прокат выходит фильм «Корпорация Ad Libitum» — дебютная работа режиссёра и сценариста Полины Ольденбург. В центре сюжета картины — классический вопрос: чем человек готов пожертвовать ради любви.

Идея этого фильма появилась около восьми лет назад, а спустя четыре года (в 2016-м) начались съёмки. Столь долгая подготовка к производству объясняется в первую очередь скромными финансами, которыми располагали кинематографисты. Как рассказала RT Ольденбург, бюджет ленты составил всего 20 млн рублей.

По словам создателей, «Корпорация Ad Libitum» была снята усилиями большой компании друзей. Роли в ленте исполнили Шамиль Хаматов, Евгения Крегжде, Антон Фёдоров, Игорь Петренко и другие. Актриса Дарья Белоусова, которая сыграла одну из центральных героинь, в беседе с RT вспомнила время съёмок как весёлые дни, когда все причастные «были заряжены одной идеей».

«Мечта была такая, чтобы сделать что-то с большим количеством наших друзей. Чтобы взять и порвать законы жанра, которые обычно бывают: есть продюсер, есть режиссёр, есть актёры, — чтобы взять и большой компанией друзей сделать всё вместе», — отметила актриса.

По её мнению, сотрудничество близких людей сделало этот проект уникальным. «Обычно режиссёру приходится убеждать, увлекать материалом или чем-то другим, объяснять идею. А здесь все практически с самого начала всё понимают, всё знают, это наша общая история», — отметила Белоусова.

Кадр из фильма «Корпорация Ad Libitum»

© kinopoisk.ru

Большинство персонажей Полина Ольденбург разработала сразу для конкретных актёров. Только роль президента компании Ad Libitum, признаётся постановщица, больше подошла бы артисту старшего возраста. Однако, по её мнению, Игорь Петренко вполне справился с задачей, хотя и не видел себя в этом образе.

К слову, режиссёр планировала сыграть художницу Нику. Картины, которые по сюжету пишет героиня, принадлежат кисти Ольденбург. Тем не менее она не отождествляет себя с этим образом до конца.

«Я всё-таки не могу сказать, что я ассоциирую себя с этим персонажем. Нет. Потому что эта история — и есть я. Эти мысли, всё размышление на эту тему — вот кто я здесь. Скорее каждый из героев немного я, чем эта отдельная героиня. Это скорее кусочек пазла», — подчеркнула Ольденбург.

От центральной роли она в итоге отказалась, чтобы иметь возможность полностью контролировать съёмочный процесс по другую сторону камеры, однако всё же появилась в кадре в небольшом камео.

Фильм снимали в Москве, при этом на экране почти нет хрестоматийных видов. Оператор ленты Иван Колпаков рассказал RT, что остался доволен результатом на 90—95%, а это в его практике бывает нечасто.

«Мы, конечно, не обладали огромным ресурсом. Из-за любви к картине пытались сделать всё возможное. Я думаю, в том числе поэтому — через собственное вложение, через любовь к истории — всё это произошло и всё так выглядит», — отметил Колпаков.

Кадр из фильма «Корпорация Ad Libitum»

© kinopoisk.ru

Интересно, что лента могла получить название «Я — любовь». Режиссёр вспоминает, что название Ad Libitum показалось продюсеру неудачным, поскольку его непросто произнести и запомнить.

«Мы посмотрели, какие названия из мировых вызывают у зрителей наибольший отклик. Мы поняли, что там должны присутствовать слово «я» и слово «любовь». Это была такая шутка на самом деле», — призналась постановщица.

Кроме смены названия, в фильме могли произойти более драматические изменения: во время съёмок случилось ЧП — исчез отснятый материал.

«Вдруг звонит наш режиссёр монтажа и говорит, что только что у него украли материал за семь съёмочных дней. А это несколько миллионов рублей и огромное количество труда огромного количества людей… Мы не говорили артистам об этом, мы решили от них скрыть эту информацию, чтобы никто не расстраивался», — призналась постановщица. Она добавила, что благодаря дружескому участию и помощи неравнодушных людей материал удалось найти за месяц и включить в фильм.

Кадр из фильма «Корпорация Ad Libitum»

© kinopoisk.ru

«Корпорация Ad Libitum» впервые была показана на фестивале театра и кино «Амурская осень», где завоевала Гран-при. Также картина вошла в программу «Выборгский счёт» фестиваля «Окно в Европу».

Главный герой ленты — журналист Герман Крылов (Шамиль Хаматов). По сюжету он ещё совсем молод, но уже успел прославиться и заработать состояние (во всяком случае, обзавестись квартирой в центре и спортивной машиной). У Германа неплохо устроена и личная жизнь: помимо шумной компании друзей, у него есть невеста Ника (Евгения Крегжде). Она художник и почти всё время посвящает творчеству.

Однажды журналист нащупывает новую сенсацию. У нескольких крупных дельцов вдруг круто меняется жизнь. Один бизнесмен ушёл в монастырь, другой попал в психиатрическую больницу, а кое-кто и вовсе покончил с собой.

Герману удаётся выяснить, что все они обращались в компанию Ad Libitum (с латинского — «по желанию»). Он начинает собственное расследование и выясняет, что президент корпорации (Игорь Петренко) предлагает обеспеченным людям купить за деньги чувство любви.

Глава компании объясняет, что из-за пресыщения благами богачи получают много внимания, однако не могут влюбиться сами. В Ad Libitum обещают новый опыт и яркие чувства — клиенты даже могут бесплатно проверить эффективность. Но как только они окажутся во власти эмоций (чего герой Петренко не боится гарантировать), придётся заплатить дорогую цену.

Герман решается поставить эксперимент над самим собой и перестаёт контролировать свою жизнь. Друзья и невеста вызывают у него раздражение, работать становится тяжело, и даже здоровье подводит. Герой оказывается одержим идеей найти незнакомку, а также узнать всю правду о происходящем.