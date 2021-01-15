Русская или европейская? Тест RT о сказках
В современной России европейские и русские сказки одинаково популярны, во многом за счёт мультипликации и кинематографа. Колобок и Иван-царевич знакомы детям примерно так же, как Золушка или Русалочка. А сможете ли вы по описанию сюжета отличить русскую сказку от европейской? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Tim Kstner / EyeEm
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