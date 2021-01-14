Заодно с врагом: тест RT о коллаборационизме в годы Великой Отечественной войны

Коллаборационизм — это добровольное сотрудничество граждан воюющей страны с врагом. В ходе Великой Отечественной немецкие войска оккупировали территории, на которых до войны проживали 80 млн советских граждан, за годы конфликта в плен попали более 5 млн советских военнослужащих. По оценкам некоторых историков, на сотрудничество с гитлеровцами по тем или иным причинам пошли почти 1 млн жителей СССР. Одни из них работали на немцев, другие воевали против советских войск с оружием в руках, некоторые же при удобном случае переходили на сторону партизан и бойцов Сопротивления. Что вы знаете об этой части истории Великой Отечественной? Проверьте себя с тестом RT.

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