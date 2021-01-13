Памятник рукотворный: тест RT о русских скульптурах

Скульптура занимает видное место в русской культуре. Так, памятник «Родина-мать зовёт!» стал одним из символов победы СССР в Великой Отечественной войне, а работа Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» легла в основу эмблемы «Мосфильма». Что ещё вы вспомните об отечественных скульптурах? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Алексей Бушкин