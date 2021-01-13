Памятник рукотворный: тест RT о русских скульптурах

Короткая ссылка
RT
Скульптура занимает видное место в русской культуре. Так, памятник «Родина-мать зовёт!» стал одним из символов победы СССР в Великой Отечественной войне, а работа Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» легла в основу эмблемы «Мосфильма». Что ещё вы вспомните об отечественных скульптурах? Проверьте себя с тестом RT.
Памятник рукотворный: тест RT о русских скульптурах
  • РИА Новости
  • © Алексей Бушкин

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить