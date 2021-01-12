Приключения эльфа-телепата: Бен Аффлек экранизирует серию книг «Хранитель забытых городов»
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Компания Disney выпустит фильм, основанный на серии бестселлеров американской писательницы Шеннон Мессенджер «Хранитель забытых городов». Цикл книг ориентирован на подростковую аудиторию.
Постановкой проекта займётся Бен Аффлек. Он же напишет сценарий в соавторстве с Кейт Гритмон и выступит одним из продюсеров, сообщает Deadline. Также в качестве продюсера в проекте задействован Мэдисон Эйнли, работавший над такими картинами, как «Лига справедливости» и «Закон ночи».
Шеннон Мессенджер рассказала, что долгое время не хотела продавать права на экранизацию: ждала подходящей команды, готовой взяться за проект.
«Некоторые из вас могут знать, что я на протяжении многих лет испытывала огромные сомнения касательно продажи прав на экранизацию романов серии «Хранители затерянных городов». Я ждала, пока появится подходящая команда. Мне уже начинало казаться, что это вряд ли произойдёт, когда всё неожиданно срослось. Я поговорила с Беном Аффлеком, и он действительно понимает мои книги, поэтому, я уверена, что он прекрасно справится с задачей. Жду не дождусь, что будет дальше», — рассказала писательница в Instagram.
Главная героиня книг Шеннон Мессенджер — 12-летняя девочка Софи, обладающая телепатическими способностями. Героиня не понимает, откуда взялся её дар, пока не знакомится с мальчиком, который также может читать мысли окружающих. Софи узнаёт, что она — эльф. С этого момента жизнь девочки кардинально меняется. Героиня становится ученицей школы магии, где осваивает новые навыки. В то же время Софи пытается понять, почему она, существо из другого мира, родилась в семье людей.
Первая книга серии была опубликована в 2012 году. К настоящему моменту вышло девять произведений о приключениях Софи, которые разошлись тиражом в 2,5 млн экземпляров.
Все книги цикла вошли в список бестселлеров по версии The New York Times. Серия удостоена престижной награды California Young Reader Medal.
Последняя часть, Unlocked, была опубликована в ноябре 2020 года. Крупнейшая американская компания Barnes & Noble, специализирующаяся на продаже книг, признала её лучшим литературным произведением для молодых читателей по итогам года. Также Unlocked вошла в полуфинал Goodreads Choice Award 2020. Писательница не исключает, что в будущем серия получит продолжение.
С 2018 года цикл «Хранитель забытых городов» выходит в России. Уже изданы шесть книг: «Лунный жаворонок», «Полёт на единороге», «Вечное пламя», «Незримые», «Звёздный камень» и «Пепел Атлантиды». На февраль 2021 года запланирован релиз седьмой части — «Зло из прошлого».
- Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»
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Бен Аффлек известен прежде всего как актёр. Он исполнил около 70 ролей в кино и сериалах. В числе наиболее ярких проектов с его участием — «Умница Уилл Хантинг», «Исчезнувшая», «Перл-Харбор», «Догма», «Армагеддон», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Расплата» и многие другие. Тем не менее, экранизация серии «Хранитель забытых городов» — далеко не первая режиссёрская работа Аффлека.
В том числе в качестве постановщика артист работал над биографическим триллером «Операция «Арго», удостоенным премии «Оскар» и как лучший фильм.
Также Бен Аффлек снял такие ленты, как «Закон ночи», «Город воров», «Прощай, детка, прощай». В настоящее время он работает над фильмом «Большое прощание: Чайнатаун и последние годы Голливуда», в котором будет рассказана история создания классического фильма Романа Полански «Китайский квартал». В основу сюжета ляжет одноимённая книга Сэма Уоссона.
Кроме того, Аффлек работал над рядом картин как сценарист. В соавторстве с Мэттом Дэймоном он написал скрипт для драмы Гаса Ван Сента «Умница Уилл Хантинг». Фильм получил девять номинаций на «Оскар» и в двух из них одержал победу — «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана» (Робин Уильямс).