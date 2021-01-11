Царский праздник: тест RT о русских коронациях

Венчание на царство (или коронование) было не просто официальным актом прихода правителя страны к власти, но и настоящим праздником для жителей дореволюционной России. В этот день провозглашали амнистии, участникам праздничных гуляний раздавали подарки, а сам процесс приведения к власти нового монарха проходил с участием новейших для того времени технологий. Так, во время венчания на царство Александра III Кремль был расцвечен электрической иллюминацией, а восшествие на престол Николая II снималась на киноплёнку. Что ещё можно вспомнить о коронациях российских царей и императоров? Проверьте себя с тестом RT.

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