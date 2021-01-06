Музыкальная пауза: церемония вручения премии «Грэмми» — 2021 перенесена на март

Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли с 31 января на 14 марта 2021 года. Такое решение руководство американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи приняло в связи с распространением коронавирусной инфекции в Лос-Анджелесе. Ведущим мероприятия станет комик Тревор Ноа. В числе номинантов этого года — Бейонсе, Леонард Коэн, Билли Айлиш, Джастин Бибер, Тейлор Свифт, а также группы Coldplay и BTS.

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила о переносе церемонии вручения премии «Грэмми» в 2021 году. Ранее шоу было запланировано на 31 января.

«После содержательных обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать артистами, мы приняли решение о переносе трансляции 63-й церемонии вручения премии «Грэмми» на воскресенье, 14 марта 2021 года», — гласит запись в официальном аккаунте в Twitter и на сайте организации.

After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.



More details: https://t.co/JyrHZ7JpQipic.twitter.com/MoZLLoEEgx — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2021

Такая мера связана с распространением коронавирусной инфекции на территории Лос-Анджелеса, где должно пройти мероприятие. Организаторы назвали своим приоритетом здоровье музыкантов и всех, кто так или иначе будет задействован в мероприятии.

«Ухудшение ситуации с COVID-19 в Лос-Анджелесе (больницы переполнены, отделения интенсивной терапии работают на максимуме возможностей) и новые рекомендации государственных и городских властей привели нас к выводу, что перенести церемонию будет правильным решением», — подчеркнули представители академии.

Заявление подписали Председатель правления и исполняющий обязанности президента Национальной академии искусства и науки звукозаписи Харви Мейсон— младший, заместитель председателя правления по специальным выступлениям, музыкальным концертам, прямым трансляциям и альтернативному составлению программ CBS Джек Сассман и исполнительный продюсер премии «Грэмми» Бен Уинстон. Они также поблагодарил артистов, поставщиков и сотрудников академии «за понимание, терпение и готовность работать в эти беспрецедентные времена».

Бейонсе

Reuters

© Lucy Nicholson

По информации газеты Variety, осенью 2020-го руководство академии рассматривало возможность провести мероприятие не в «Стэйплс-центре» (где церемония проходила с 2000 года, за редким исключением), а на некой независимой площадке.

«Меня очень впечатляют независимые площадки по всему миру, и я знаю, как сильно страдает именно эта часть индустрии. Я хочу придумать что-то интересное с независимыми площадками, чтобы поддержать их и обратить на них внимание в этот по-настоящему трудный для них год», — отмечал Бен Уинстон.

Тем не менее мероприятие всё же пройдёт в традиционном месте. Ведущим 63-й церемонии станет комик и шоумен Тревор Ноа.

В связи с переносом шоу на 14 марта возникла отдельная проблема. Ранее на этот день было запланировано вручение премии Гильдии киноактёров США, о чём соответствующая организация уведомляла ещё летом.

«Мы были чрезвычайно разочарованы узнать, что в этом году премия «Грэмми» будет транслироваться 14 марта, поскольку в июле прошлого года мы назначили ту же дату для проведения премии Гильдии киноактёров с намерением оставить другим церемониям максимум возможностей в том, что касается планирования сроков. Мы ожидаем такого же подхода от родственных организаций внутри нашей индустрии», — подчеркнуло руководство Гильдии киноактёров в заявлении, сделанном во вторник.

Билли Айлиш

Reuters

© Mario Anzuoni

Некоторые члены Гильдии киноактёров США одновременно состоят и в Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Организации уже начали обсуждение вопроса о порядке проведения мероприятий, чтобы достойно отметить творческие успехи артистов, которые представляют разных отрасли.

«Мы поддерживаем связь с Национальной академией звукозаписи и продолжим работать с родственными организациями, чтобы найти способ сделать этот сезон вручения наград настолько успешным, насколько это возможно», — отметили представители Гильдии киноактёров.

Хотя музыканты и их поклонники узнают имена лауреатов «Грэмми» только весной, академики уже подвели музыкальные итоги 2020 года. 4 января вышел срок итогового голосования, о смене даты церемонии награждения стало известно позднее.

Среди номинантов — триумфатор прошлого года Билли Айлиш, а также Бейонсе, Тейлор Свифт, Дуа Липа, DaBaby, Родди Рич, Megan Thee Stallion, Doja Cat, Post Malone, коллективы Black Pumas и Coldplay. Они входят в число претендентов на главные награды: «Песня года», «Альбом года», «Запись года» и «Лучший новый исполнитель». В остальных категориях также представлены BTS, Леди Гага, Джастин Бибер, Леонард Коэн, Ариана Гранде, Канье Уэст, Гарри Стайлз и другие.

Рэп-исполнитель The Weeknd в этом году не вошёл ни в одну номинацию. Артист обвинил организацию в коррупции и подчеркнул, что академии не хватает прозрачности.