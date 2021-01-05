«Жизненные уроки» для детей: Роберт Родригес снимет продолжение фильма «Мы можем стать героями»

В США снимут продолжение приключенческого фильма «Мы можем стать героями», режиссёром и сценаристом которого выступил Роберт Родригес. Он же займётся работой над сиквелом. В первой части рассказывается о том, как инопланетяне похитили всех супергероев на Земле. Их детям предстоит объединиться и спасти родителей, а вместе с ними — весь мир. Премьера ленты состоялась 25 декабря на видеосервисе Netflix. За прошедшие дни в ряде стран этот проект стал одним из самых популярных среди детских картин.

Netflix работает над продолжением супергеройского фильма «Мы можем стать героями». Режиссёром, сценаристом, оператором и одним из продюсеров первой части выступил Роберт Родригес, ранее работавший над такими приключенческими лентами, как «Дети шпионов», «Алита: Боевой ангел», «Приключения Шаркбоя и Лавы» и «Камень желаний». По данным THR, Родригес присоединится к производству сиквела.

По сюжету в первой части инопланетяне похитили всех супергероев на Земле. Их дети, также обладающие разными сверхспособностями, объединяются, чтобы спасти своих близких, а вместе с ними — весь мир.

Родригес рассказал, что создал такую историю, поскольку супергерои сейчас занимают важное место в кинематографе и привлекают в том числе юную аудиторию.

По мнению постановщика, при помощи подобных персонажей можно в лёгкой и увлекательной форме донести до молодых зрителей важные жизненные уроки.

«Нет ощущения, что сидишь за партой, но всё же ты узнаёшь о реальных потребностях и бедах (людей. — RT) в нашем мире, а ещё об опасениях и проблемах, которые унаследуют дети. (В фильме. — RT) дети наделены силами, некоторые — суперсилами, но они пока не знают, как их использовать. Взрослые не уберегли этот мир, и нам нужно, чтобы новое поколение вмешалось и спасло нас, чтобы они со своими родителями — супергероями со всего мира — нашли общий язык и совместными усилиями принялись за дело», — цитирует Роберта Родригеса Forbes.

Роли в первой части исполнили Педро Паскаль, Яя Госселин, Приянка Чопра Джонас, Адриана Барраса, Бойд Холбрук, Лион Дэниелс, Энди Уокен, Кристиан Слэйтер и другие актёры.

Премьера ленты состоялась на Netflix 25 декабря. По данным видеосервиса, в период с 25 по 31 декабря проект Роберта Родригеса занял первое место в рейтинге лучших детских фильмов в 88 из 93 стран и попал в ТОП-10 всех кинопроектов в странах, где работает платформа. Картину уже посмотрели 44 млн семей.

При этом фильм получил не самые высокие оценки. Его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes, согласно отзывам кинокритиков, составляет 68%. Рецензенты отметили, что лента получилась очень искренней и сердечной. В то же время, по их словам, фильм учит детей ответственности, командной работе и принятию себя. Многие авторы, однако, подчеркнули, что взрослым лента «Мы можем стать героями», скорее всего, покажется слишком простой и прямолинейной.

Зрители восприняли фильм менее лояльно: согласно их отзывам, его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составил всего 47%. Средняя оценка ленты на портале IMDb — 4,7/10.

Хотя Роберт Родигес и преуспел в создании проектов для юной и семейной аудитории, широкую известность ему принёс криминальный боевик 1995 года «Отчаянный» с Антонио Бандерасом и Сальмой Хайек в главных ролях. В числе следующих ярких работ постановщика — такие ленты, как «От заката до рассвета», «Факультет», «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Город грехов» и «Грайндхаус».

В настоящее время Роберт Родригес также пишет сценарий для сериала «Зорро» в соавторстве со своей сестрой Ребеккой Родригес. Она же отвечает за постановку проекта. Ранее режиссёр работала над такими сериалами, как «Нэнси Дрю», «От заката до рассвета» и «Сквозь снег».

Роберт и Ребекка Родригес занимаются продюсированием «Зорро» наряду с Беном Силверманом, Говардом Оуэнс, Софией Вергарой и другими кинематографистами.

В центре сюжета сериала окажется классический мститель в маске, знакомый зрителям по ряду других кино- и телепроектов. На этот раз культовый персонаж предстанет в облике женщины — художницы Солы Домингес, которая борется за социальную справедливость. По сюжету героиня разоблачает несколько преступных организаций, после чего её жизнь оказывается в опасности.

Исполнители главных ролей, а также дата премьеры сериала пока неизвестны. Производством занимается NBC.