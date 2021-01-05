Эпоха раздора: тест RT о феодальной раздробленности на Руси

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RT
К середине XII века Древняя Русь оказалась раздробленной на множество княжеств, то воевавших друг с другом, то живших мирно. Во многом именно по этой причине единому монголо-татарскому войску удалось покорить раздробленные княжества. Этот исторический период закончился с образованием централизованного Русского государства со столицей в Москве. Что вы помните об этих событиях из курса истории? Проверьте себя с тестом RT.
Эпоха раздора: тест RT о феодальной раздробленности на Руси
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