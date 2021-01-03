Кино длинных выходных: тест RT на знание советских комедий

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Одним из неотъемлемых атрибутов Нового года в России по праву можно считать классические советские комедии, которые традиционно многие пересматривают в эти дни. Главный киносимвол праздника, вне всякого сомнения, — фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Кроме того, в новогодней классике почётное место занимают фильмы «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница» — одни из самых кассовых в СССР, и другие любимые зрителями комедии. Хорошо ли вы их помните? Проверьте себя с тестом RT.
Кино длинных выходных: тест RT на знание советских комедий
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