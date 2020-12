Неожиданный финал: Яна Габбасова стала победительницей девятого сезона шоу «Голос»

30 декабря в телеэфире прошёл показ заключительного выпуска девятого сезона вокального шоу «Голос». До финала дошли четверо конкурсантов: Олег Аккуратов, Дмитрий Венгеров, Яна Габбасова и Василий Пасечник. Заключительное испытание проходило в три этапа, в рамках которых конкурсанты исполнили по две сольные песни, а также выступили со своими наставниками: Валерием Сюткиным, Сергеем Шнуровым, Полиной Гагариной и Василием Вакуленко (Баста). Победитель определился по итогам голосования телезрителей.

В среду, 30 декабря, в эфире Первого канала вышел финальный выпуск девятого сезона шоу «Голос». За победу боролись Олег Аккуратов, Дмитрий Венгеров, Яна Габбасова и Василий Пасечник. Их поддерживали наставники: Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста соответственно. На исход соревнования они повлиять не могли — победителя выбирали телезрители, голосовавшие по смс в три этапа. Весь доход от полученных сообщений организаторы шоу пообещали перечислить на благотворительность.

Финал шоу также состоял из трёх этапов. На первом конкурсанты выступали со своими наставниками.

Открыл выпуск номер Валерия Сюткина и Олега Аккуратова. Они спели песню «Космический рок-н-ролл» группы «Браво», вошедшую в альбом «Московский бит» 1993 года.

Сергей Шнуров и Дмитрий Венгеров представили кавер на хит группы «Ленинград» 2012 года «Просто». Припев песни был изменён, однако Шнуров предложил телезрителям вспомнить оригинальный текст.

Новую песню Полины Гагариной «Зима» зрители услышали в исполнении самой наставницы и её подопечной Яны Габбасовой.

Далее «мерились диапазонами», как выразился ведущий шоу Дмитрий Нагиев, Баста и Василий Пасечник. Они выбрали хит Вакуленко «Сансара», вошедший в саундтрек фильма «Союз спасения».

Второй этап финала был посвящён сольным выступлениям конкурсантов. Олег Аккуратов исполнил песню Земфиры «Мы разбиваемся».

«Я очень счастлив, что именно на мне он остановил свой выбор. Я постарался изо всех сил оправдать оказанное доверие. Мне важно ни в коем случае не помешать ему делиться вот этим волшебством. Это большое удовольствие — работать с музыкантом такого масштаба», — рассказал Валерий Сюткин о сотрудничестве с подопечным.

Дмитрию Венгерову досталась песня «Я свободен» Валерия Кипелова.

«В финале он должен так жахнуть, чтобы во Владивостоке люди проснулись. Его судьба, мне кажется, понятна: он будет большим артистом», — предположил Сергей Шнуров.

Яна Габбасова представила один из главных хитов Лары Фабиан Je t’aime, а Василий Пасечник — композицию «Офицеры», известную в исполнении Олега Газманова. Также песня была в репертуаре Иосифа Кобзона.

После второго этапа Дмитрий Нагиев подвёл промежуточные итоги финала. По итогам зрительского голосования конкурс покинул Василий Пасечник. Олег Аккуратов, Яна Габбасова и Дмитрий Венгеров продолжили борьбу за победу.

Перед уходом Пасечник пообещал, что «его шоу продолжится», а также спел композицию в жанре соул When a Man Loves a Woman.

В завершение шоу оставшиеся конкурсанты представили ещё по одному сольному номеру. Олег Аккуратов спел микс из композиций Let It Snow и «В лесу родилась ёлочка». Дмитрий Венгеров выступил с хитом группы «Любэ» «Давай за», а Яна Габбасова — с песней «Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Шоу покинул Дмитрий Венгеров.

После этого Дмитрий Нагиев объявил начало завершающего этапа голосования. Пока зрители отправляли смс с номерами оставшихся конкурсантов, ведущий объявил лучшего наставника сезона. Им оказался Василий Вакуленко, набравший 31% голосов телезрителей.

Кроме того, стал известен лучший зритель сезона — Александр Пензев из Армавира. Он дал наибольшее число верных прогнозов относительно судьбы участников шоу, а также во время трансляций выпусков «Голоса» правильно ответил на все вопросы, подготовленные организаторами.

Наконец Нагиев назвал имя победителя девятого сезона шоу. Победу одержала подопечная Полины Гагариной Яна Габбасова. За неё проголосовали 51,1% телезрителей. Артистка получила заветную статуэтку из рук продюсера Юрия Аксюты. В числе других призов победительницы домашняя музыкальная студия, путешествие по России и 1 млн рублей.

Аксюта сказал, что девятый сезон «Голоса» закончился неожиданным образом, и назвал победительницу конкурса «невероятно сильной и мужественной девочкой, которая победила троих здоровых мужиков».

В завершение шоу Яна Габбасова исполнила на бис композицию «Звенит январская вьюга». Позднее к ней присоединились остальные финалисты и наставники девятого сезона. Олег Аккуратов, Дмитрий Венгеров, Яна Габбасова, Василий Пасечник, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста спели лиричную композицию на музыку группы ABBA The Winner Takes It All.