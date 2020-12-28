Сквозь петли времени: франшиза «Чудо-женщина» завершится на третьей части

Создатели двух фильмов о Чудо-женщине официально подтвердили свои планы по выпуску третьей ленты в серии. Режиссёрское кресло проекта вновь займёт Пэтти Дженкинс, к главной роли вернётся Галь Гадот. Эта картина завершит кинотрилогию. По данным СМИ, работа над фильмом уже началась. Премьера второй части — «Чудо-женщина: 1984» — в американском прокате и в интернете состоялась 24 декабря. За первые выходные лента собрала одну из лучших касс с момента введения ограничений из-за пандемии.

Председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих подтвердил, что студия начала работу над третьей частью серии о Чудо-женщине — супергероине из комиксов DC.

«Сейчас, когда фанаты по всему миру с радостью приветствуют Диану Принс, благодаря чему фильм «Чудо-женщина: 1984» в первый уикенд показал отличный результат, мы рады возможности и дальше работать над развитием её истории вместе с нашими вполне реальными чудо-женщинами — Галь Гадот и Пэтти Дженкинс. Они вернутся, чтобы закончить работу над окончанием давно задуманной кинотрилогии», — заявил Эммерих.

Пэтти Дженкинс вновь выступит режиссёром и одним из авторов сценария картины, главная роль всё так же достанется Галь Гадот.

Соответствующее заявление обнародовали, когда стал известен объём сборов второго фильма, «Чудо-женщина: 1984» за первые выходные в американском прокате (лента вышла в канун католического Рождества). Касса фильма составила $16,7 млн. Суммарно в кинотеатрах Штатов и Канады лента заработала $36,1 млн. В предлагаемых обстоятельствах эти цифры более чем солидные: «Чудо-женщина: 1984» собрала одну из самых внушительных касс после введения ограничений из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в США открыто 40% площадок.

В то же время эти показатели куда скромнее сборов первой части, которая вышла на большие экраны летом 2017 года. Тогда «Чудо-женщина» собрала более $100 млн в первый уикенд в домашнем прокате, а в целом доходы картины оцениваются в $821,8 млн. Ожидалось, что сиквел сможет заработать $1 млрд.

Сборы «Чудо-женщины: 1984» в мировом прокате на данный момент достигли $85 млн. Фильм уже оценили зрители из Китая, Японии, Бразилии, Исландии, Великобритании, Испании, Португалии и ряда других стран. Российские зрители смогут увидеть ленту в кинотеатрах с 14 января.

© Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984» (2020)

Стоит учитывать, что 24 декабря фильм «Чудо-женщина: 1984» также стал доступен к просмотру на видеосервисе Warner Media, HBO Max. В связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса, компания решила выпустить ряд лент в кинотеатрах и в интернете в один день. Помимо второй «Чудо-женщины», в их число вошли «Дюна», «Мортал Комбат», «Годзилла против Конга», «Матрица 4» и ещё дюжина ожидаемых картин.

Согласно подсчётам Warner Media, в пятницу после премьеры «Чудо-женщины» аудитория HBO Max провела на сервисе в три раза больше времени, чем в обычный день. Непосредственно в дату премьеры ленту посмотрели около половины пользователей, оформивших одноразовую подписку на сервис.

За отдельные ленты не взимается дополнительная плата, однако в свете предстоящих громких премьер новые пользователи не могут воспользоваться бесплатным пробным периодом.

Этот ход оказался крайне удачным для интернет-платформы: как заявил исполнительный вице-президент и генеральный менеджер сервиса Энди Форсселл, за свои первые сутки после выхода на стриминговом сервисе HBO Max фильм «Чудо-женщина: 1984» побил рекорды и превзошёл ожидания по всем ключевым показателям в плане просмотров и подписок. По мнению Форсселла, интерес зрителей к фильму и платформе в целом сохранится и после премьеры.

«В эти очень трудные времена приятно подарить семьям возможность насладиться дома просмотром воодушевляющего фильма в условиях, когда нет возможности посмотреть его в кинотеатре», — подчеркнул он.

Сборы в первые выходные действительно сыграли определяющую роль в вопросе выпуска третьей части. Ещё 23 декабря Галь Гадот не могла дать конкретный ответ на вопрос о будущем франшизы.

«Мы понятия не имеем. Никогда не угадаешь. Я бы с радостью поучаствовала ещё в одном фильме, если будет отличный сюжет и, конечно, если режиссёром будет Пэтти Дженкинс. Но я не в курсе. Подождём и увидим», — заявила актриса в беседе с изданием Variety. В то же время она отметила, что третий фильм стал бы хорошим завершением этой истории.

Дата премьеры третьей части пока не сообщается. По данным Variety, лента выйдет в кинотеатрах.