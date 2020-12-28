Дела давно минувших дней: тест RT о Руси до крещения

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О Руси до крещения известно немного, так как не сохранилось достаточного количества письменных источников. Однако именно на конец дохристианского периода истории древнерусских княжеств приходится призвание варягов, объединение Киева и Новгорода, походы Святослава Игоревича. А что ещё можно вспомнить об этой эпохе? Проверьте себя с тестом RT.
Дела давно минувших дней: тест RT о Руси до крещения
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