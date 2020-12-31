Ремейк «Крутого Уокера», «Ванда/Вижн» и «Клуб Винкс» для взрослых: какие сериалы выходят в январе

В январе в сети выходит российский комедийный сериал «Настя, соберись!» о пяти субличностях одной героини и хоррор с элементами фэнтези по сценарию Дмитрия Глуховского. Сразу две премьеры месяца основаны на комиксах — «Ванда/Вижн» и «Засланец из космоса». Также на видеоплощадках можно будет увидеть ремейки популярных сериалов — «Уокер» с Джаредом Падалеки и «Судьба: Сага клуба Винкс». В числе прочих премьер — «Стража», снятая по циклу книг Терри Пратчетта «Плоский мир», современная версия приключений известного вора «Люпен» и комедия «Зовите меня Кэт» со звездой «Теории большого взрыва» Майем Биалик.

«Топи». В январе на «Кинопоиск HD»

Сериал «Топи» Владимира Мирзоева («Борис Годунов», «Человек, который знал всё») снят по сценарию Дмитрия Глуховского, автора таких романов, как «Метро 2033» и «Текст».

По словам режиссёра, «Топи» совмещают в себе несколько жанров: это и философская притча, и фэнтези, и хоррор, и психологическая драма.

Глуховский, в свою очередь, обещает, что зрители не смогут спокойно спать после просмотра сериала.

В центре сюжета — пятеро молодых москвичей. У каждого героя свои проблемы: один не может побороть болезнь, другого мучает чувство вины, третий переживает несчастную любовь... Они бегут из столицы в монастырь где-то в Архангельской области. Герои надеются найти ответы на свои вопросы, однако вместо этого встречаются с собственными страхами.

«Люди, привыкшие, разумеется, в современной Москве к тому, что всё на свете им понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают, где они сталкиваются со своими и чужими внутренними и наружными демонами и застревают в этих топях, из которых они не смогут выбраться. Только если переродятся», — рассказал сценарист проекта.

Роли в сериале исполнили Иван Янковский, Катерина Шпица, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Софья Володчинская и Максим Суханов.

«Настя, соберись!». С 3 января на «Кинопоиск HD»

Главная героиня, 29-летняя Настя (Любовь Аксёнова), внезапно лишается любимой работы и уходит от мужа. Девушка остаётся одна, без средств к существованию. Однако она не отчаивается и начинает непростой путь к лучшей жизни и лучшей версии себя. Ей помогут пять её внутренних «я»: дерзкая и самоуверенная Сеструха (Рина Гришина), гедонистка Богиня (Алина Алексеева), внутренний ребёнок Бусинка (Ева Смирнова), строгая и требовательна Алла Кирилловна (Светлана Камынина) и Хозяюшка (Юлия Гришаева).

Действие одновременно разворачивается и в реальном мире, где Настя живёт своей обычной жизнью, и в голове героини — там её субличности решают, как устроить счастье хозяйки.

В числе сценаристов проекта — Константин Майер («Огонь», «Я худею») и Николай Куликов («Движение вверх», «Экипаж»). За постановку отвечала молодой режиссёр Вера Смолина, ранее работавшая только с коротким метром.

«Стража» (The Watch). С 3 января на ВВС America

В основу сценария «Стражи» легла серия книг британского писателя Терри Пратчетта «Плоский мир», насчитывающая более 40 произведений. При этом у сюжета сериала мало общего с событиями, описанными в первоисточнике. Сценаристы позаимствовали лишь персонажей и некоторые эпизоды, а также попытались передать атмосферу книг.

Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Анк-Морпорк, где преступность существует в рамках закона. В центре сюжета — команда полицейских во главе с Сэмом Ваймсом (Ричард Дормер), восставших против традиций ради спасения города от катастрофы. Стражи порядка занимаются разнообразными расследованиями и раскрывают как таинственные убийства, так и пропажу книг из библиотеки. Однако все эти события связаны с их основной задачей.

«Зовите меня Кэт» (Call Me Kat). С 3 января на Fox

На экраны с главной ролью в комедийном проекте «Зовите меня Кэт» возвращается звезда ситкома «Теория большого взрыва» Майем Биалик. Она сыграла 39-летнюю американку, вынужденную ежедневно бороться с навязываемыми обществом (а больше других — матерью) стереотипами и доказывать окружающим, что можно быть счастливой. Героиня решает идти к своей мечте и открывает котокафе.

Персонаж Биалик и стилистика проекта в целом вдохновлены ситкомом «Миранда» о владелице магазина приколов с участием Миранды Харт (сама актриса трудилась над «Зовите меня Кэт» как продюсер).

«Придуманная нами героиня — женщина, в мире которой есть место каждому, поскольку это делает его интересным и красочным. Часть персонажей вымышленные, у других есть реальные прототипы. Мы вовлекаем в экранное действо и зрителей: они понимают её шутки и сопереживают ей, ведь именно таким ей видится мир — в нём все являются частью единого целого», — объяснила Биалик. Она также выступила в качестве исполнительного продюсера проекта.

«Люпен» (Lupin). С 8 января на Netflix

Арсен Люпен — центральный персонаж произведений французского писателя Мориса Леблана. Это вор с манерами джентльмена, который, к тому же, занимается расследованиями. Леблан написал о Люпене более 20 книг. Ещё ряд произведений о герое выпустили другие авторы. В их числе — Сергей Колбасьев, Антони Буше, Борис Акунин.

Книги были неоднократно экранизированы. Главную роль довелось исполнять Паулю Отто, Франсуа Дюнойе, Ромену Дюрису и другим актёрам.

Этим персонажем и вдохновляется уборщик Лувра Ассан Диоп (звезда «1+1» Омар Си). Когда Диоп был подростком, его отца несправедливо обвинили в преступлении. Вскоре мужчина скончался, а жизнь Ассана перевернулась с ног на голову. Уже взрослый герой, воспитанный на похождениях Люпена, решает отомстить за родителя и украсть из музея баснословно дорогой экспонат.

«Ванда/Вижн» (WandaVision). С 15 января на Disney+

Одним из самых ожидаемых сериалов не только января, но и года, стал снятый по комиксам Marvel «Ванда/Вижн». В нём рассказывается об отношениях Алой ведьмы Ванды (Элизабет Олсен) и андроида Вижна (Пол Беттани).

События сериала разворачиваются после действия фильма 2019 года «Мстители: Финал». Молодожёны безмятежно живут в загородном доме. Со временем они начинают подозревать, что всё вокруг — не то, чем кажется.

Создатели проекта вдохновлялись стилистикой популярных телевизионных комедий 1950-х и семейных шоу 1990-х. Лента снята в чёрно-белом цвете, а на площадке, как и на записи старых ситкомов, присутствовали зрители. Для создания более аутентичной атмосферы команда сериала носила одежду в стиле 1950-х, а операторы, чтобы передать винтажный стиль, использовали старые линзы и соответствующее освещение.

«Уокер» (Walker). С 21 января на The CW, с 22-го на Амедиатеке

«Уокер» — ремейк популярного в 1990-е сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» с Чаком Норрисом. В новом проекте в главной роли выступает звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки. Он играет рейнджера Корделла Уокера, вдовца и отца двоих детей. Проработав два года под прикрытием, Уокер возвращается в родной город Остин (штат Техас) и понимает, что и здесь найдёт применение своим геройским навыкам.

Как и в оригинальном сериале, в «Уокере» исследуются вопросы морали и семейные ценности.

Помимо выполнения профессиональных обязанностей Корделлу предстоит воссоединение со своенравными детьми, а также решение различных семейных проблем. Кроме того, герой не может перестать думать об обстоятельствах смерти жены. В то же время у него устанавливаются тёплые отношения с новой напарницей — одной из первых женщин в истории техасских рейнджеров. Её сыграла Линдси Морган, исполнившая второстепенные роли в таких сериалах, как «Сотня» и «Как я встретил вашу маму».

«Судьба: Сага клуба Винкс» (Fate: The Winx Saga). С 22 января на Netflix

В основу фэнтези для взрослых «Судьба: Сага клуба Винкс» лёг итальянский мультсериал «Клуб Винкс» о приключениях сражающихся со злом фей. Анимационная лента появилась в 2004 году и со временем превратилась в популярную франшизу с дополнительными проектами и многочисленными побочными продуктами.

Взрослая версия истории во многом напоминает сюжет мультсериала. В центре событий — пятеро молодых фей. Они живут в школе магии, где учатся управляться своими силами и готовятся к битвам с монстрами.

Сериал получился куда мрачнее мультфильма. Кроме того, как отмечает Screenrant, одним из достоинств первоисточника, позитивно сказавшимся на привлечении женской аудитории, были модные эксперименты главных героинь. Феи из ленты «Судьба: Сага клуба Винкс» своему облику уделяют куда меньше внимания.

Роли в сериале исполнили Эбигейл Ф. Коуэн («Леденящие душу приключения Сабрины»), Ханна ван дер Вестхойзен («Залив тишины»), Прешес Мустафа («Молодой Морс»), Элиот Солт («Нормальные люди») и Элиша Эпплбаум («Хулиган под прикрытием»).

«Засланец из космоса» (Resident Alien). С 27 января на Syfy и «Кинопоиск HD»

Главный герой этой фантастической драмеди — пришелец Гарри (Алан Тьюдик). Он прибывает на Землю с секретной миссией, принимает человеческий облик и выдаёт себя за врача из маленького городка. Гарри старается вести обычную жизнь, однако всё же выделяется среди остальных людей. Со временем пришельцу удаётся ассимилироваться, но чем дальше, тем больше вопросов встаёт перед ним. Один из главных — стоит ли спасать человечество?

В основу сериала легла одноимённая серия комиксов Питера Хогана и Стива Паркхауса издательства Dark Horse. Их адаптацией занимался в том числе Крис Шеридан, выступивший одним из авторов сценария многосерийной анимационной ленты «Гриффины».