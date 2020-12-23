Ледяные берега: тест RT о северных морях России

Северные моря России относятся к бассейну Северного Ледовитого океана и омывают самое длинное российское побережье протяжённостью в 39 940 км. По ним проходит Северный морской путь, в их акватории находится российский арктический сектор. А что ещё можно вспомнить про северные моря России? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Павел Львов