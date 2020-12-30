Богатырские схватки и история празднования Рождества: что смотреть в кино в новогодние каникулы

Главной премьерой новогодних праздников станет семейное фэнтези «Последний богатырь: Корень зла», продолжение ленты 2017 года о приключениях сына Ильи Муромца. Богатыри появятся ещё в одном российском проекте — мультфильме «Конь Юлий и большие скачки». Сразу два релиза посвящены зимним праздникам: боевик «Охота на Санту» и комедия «Самое первое Рождество». Также на большие экраны выйдут новый фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина», французская драмеди «Счастливо оставаться» и байопик о Дэвиде Боуи. Самым смелым зрителям могут понравиться мистическая лента «С днём смерти» и российский психологический триллер «Дочь тьмы».

«Последний богатырь: Корень зла»

В новый год на экранах кинотеатров продолжится история чудом спасшегося сына Ильи Муромца, который провёл сознательную жизнь в современной Москве, но своё истинное предназначение познал в сказочном Белогорье. В новой ленте Иван в исполнении Виктора Хориняка пытается занять своё место среди богатырей и сказочных существ. Ассимилироваться герою непросто: он не может жить без техники, которую таскает из XXI века, а недостаток физических сил (на фоне добрых молодцев) заставляет его комплексовать.

Тем временем над Белогорьем вновь сгущается тьма: побеждённая Варвара возвращается вместе с приёмной матерью, колдуньей, в которой Иван узнаёт свою бывшую домработницу. Чародеек призвал на службу древний колдун. Он много веков ждёт подходящего момента, чтобы погрузить Белогорье во тьму.

Вместе с Хориняком к своим ролям вернулись Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов, Елена Яковлева, Юрий Цурило, Елена Валюшкина и другие. К актёрскому составу присоединились Кирилл Зайцев («Движение вверх»), юная Марта Тимофеева («Союз спасения», «Эбигейл») и звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова.

«Конь Юлий и большие скачки»

«Конь Юлий и большие скачки» — десятая картина, снятая в рамках российской анимационной франшизы «Три богатыря» студии «Мельница». Режиссёрами ленты выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Последний ранее работал над другими мультфильмами серии.

На этот раз события развернутся вокруг одного из самых ярких фигурантов истории — говорящего коня Юлия. У него уже была заметная роль в одной из предыдущих частей серии — «Три богатыря: Ход конем» 2015 года выпуска. Теперь же Юлий стал главным действующим «лицом» картины.

По сюжету герой влюбляется в королевскую кобылу и решает свататься, однако из-за своего происхождения получает отказ от султана Рашида. Юлий решает обратиться за помощью к князю Киевскому, но не встречает поддержки. Тогда конь крадёт правителя и вместе с ним отправляется к султану. Тем временем богатыри также отправляются на Восток по своим делам. Там, на больших скачках, и встретятся все ключевые персонажи мультфильма.

Главные роли в ленте озвучили Дмитрий Высоцкий, Сергей Маковецкий и Сергей Бурунов.

«Охота на Санту» (Fatman)

Как актёр Мэл Гибсон прославился прежде всего благодаря участию в сериях боевиков «Смертельное оружие» и «Безумный Макс», определивших его амплуа на много лет. На этот раз артист предстаёт в новом для себя образе — он сыграл Санта-Клауса.

Однако в исполнении Гибсона герой получился далеко не сказочным персонажем. По мнению автора Variety Оуэна Глейбермана, новый Санта вполне мог бы сойти за серийного убийцу.

Крис Крингл живёт на ферме со своей женой Рут и управляет магазином рождественских подарков. Его бизнес переживает тяжёлые времена, поскольку слишком многие дети ведут себя плохо (а значит, не заслуживают подарков). Чтобы оставаться на плаву, герой решает сотрудничать с правительством в деле производства комплектующих для истребителей. В то же время за Крисом начинает охотиться киллер. Его нанял обиженный ребёнок, нашедший в носке уголёк вместо подарка. Однако он не учёл, что Санта бессмертен.

Роли в фильме также исполнили Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Джанго освобождённый»), Марианн Жан-Батист («Тайны и ложь») и Чэнс Херстфилд («Хорошие мальчики»). Лента выходит с маркировкой 18+.

«Фестиваль Рифкина» (Rifkin's Festival)

Один из самых плодовитых режиссёров Голливуда Вуди Аллен (он с 1966 года снял более 50 полнометражных лент) в своём новом фильме продолжает исследовать проблему творческого поиска.

Главную роль в картине исполнил Уоллес Шоун. Он снимался в таких фильмах Аллена, как «Манхэттен» и «Проклятие нефритового скорпиона».

Киноман Морт Рифкин и его жена Сью (Джина Гершон) отправляются на кинофестиваль в Сан-Себастьян. Сью едет по работе, а Морт — в поисках вдохновения: он давно пытается написать роман. Однако искусство не помогает герою. Все фильмы программы он считает банальными и переоценёнными. Кроме того, Морт замечает, что Сью увлечена молодым режиссёром Филиппом (Луи Гаррель). На фоне этих событий самочувствие героя ухудшается, и он записывается на приём к врачу. Медик оказывается очаровательной женщиной (Елена Анайя), которая к тому же полностью разделяет взгляды пациента в отношении искусства и тоже состоит в непростых отношениях. Встреча родственной души подтолкнёт Морта к важным переменам.

«Дэвид Боуи. Человек со звезды» (Stardust)

События биографического фильма «Дэвид Боуи. Человек со звезды» разворачиваются в 1971 году, когда британскому музыканту было 24 года. К этому моменту он уже выступал и даже успел выпустить несколько альбомов, однако ни один не сделал артиста звездой. В начале 1970-х Боуи придумал альтер-эго — марсианина Зигги Стардаста, что стало переломным моментом в его карьере.

Главная роль в фильме досталась солисту и автору песен группы Johnny Flynn & The Sussex Wit Джонни Флинну. Ранее он появлялся на экране в лентах «Однажды в Нью-Йорке» и «Эмма». В фильме прозвучат песни в том числе в его исполнении.

«Самое первое Рождество» (Il primo Natale)

В итальянской комедии «Самое первое Рождество» рассказывается альтернативная предыстория одного из главных христианских праздников. По сюжету очевидцами событий, произошедших более двух тысяч лет назад, становятся жители современной Италии — атеист и вор Сальво и священник Валентино. Накануне праздника они переносятся в Палестину и оказываются в «нулевом году». Героям предстоит важное дело — спасти младенца Иисуса.

Главные роли в картине исполнили итальянские комики Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, представители популярного у себя на родине дуэта «Фикарра и Пиконе». Они же выступили постановщиками проекта, а также приняли участие в работе над сценарием.

В Европе комедия вышла в прокат ещё в прошлом декабре и стала одной из самых кассовых итальянских лент года.

«Счастливо оставаться» (Adieu les cons)

Узнав о тяжёлой болезни, 43-летняя Сьюзи отправляется на поиски ребенка, от которого ей пришлось отказаться 28 лет назад. Самое сложное — победить бюрократию: по документам никакого ребёнка у неё нет, и доказать обратное Сьюзи не может. Героине соглашается помочь депрессивный IT-специалист, сам оказавшийся в непростой ситуации (мужчина непреднамеренно устроил стрельбу в офисе и стал мишенью сотрудников отдела полиции по борьбе с терроризмом).

Режиссёр фильма — лауреат премии «Сезар» за фильмы «До свидания там, наверху» и «9 месяцев строгого режима» Альбер Дюпонтель. Он же исполнил одну из главных ролей.

По словам кинокритика Фабьена Лемерсье, «Счастливо оставаться» — «весомый и довольно дерзкий релиз, идеально соответствующий бунтарскому духу его режиссёра, который входит в кинематограф высокого уровня, маскируя своё творение под достаточно сдержанное развлекательное кино с шутками, неистовыми автомобильными погонями, попытками побега, коллизиями и удивительным развитием сюжета».

«С днём смерти» (Death of Me)

Даррен Линн Боусман, снявший вторую, третью и четвёртую части серии мистических фильмов «Пила», выпускает ещё один детективный хоррор. На этот раз действие разворачивается на одном из тайских островов. По сюжету Кристина и Нил просыпаются в грязном, окровавленном номере. Вскоре они находят видеозапись, из которой узнают, что выпили в баре странный напиток. Затем между ними произошёл конфликт, в результате которого Нил убил Кристину и закопал её тело.

По мнению зарубежных критиков, в основу ленты Боусмана легла интересная и оригинальная идея, однако фильм изобилует жанровыми клише и очевидными отсылками к другим хоррорам — «Ребёнку Розмари» и «Плетёному человеку».

В главной роли — старший из братьев Хемсворт, Люк.

«Дочь тьмы»

Ещё один мистический фильм из числа новогодних релизов — российская лента «Дочь тьмы» режиссёра Ростислава Мусаева («Герасим»).

По словам постановщика, его новый проект — не хоррор в чистом виде, а психологический триллер, в котором кинематографист исследует вопросы нравственности. Мистические элементы лишь дополняют историю.

«Когда мы с Вадимом Тартаковским писали сценарий, то добавляли туда мистики ровно столько, сколько её есть в жизни. В фильме многое построено на том, что каждый видит что-то своё, что-то придумывает», — рассказал режиссёр в беседе с порталом ProfiCinema.

События картины разворачиваются в прошлом, без привязки к конкретному веку. В деревню приезжает невеста барина. Своей красотой она очаровывает всех местных жителей, кроме Ивана, которого люди называют блаженным. Он один рассмотрел истинный облик героини, скрытый за её эффектной внешностью.





