Символ веры: тест RT о религиях России

Россия — страна не только многонациональная, но и многоконфессиональная. Помимо христиан, мусульман и буддистов, в Российской Федерации живут представители множества вероисповеданий. Каждое из них, будь это какое-то направление христианства или традиционные религии, обладает своей историей и культурой. А что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Владимир Вяткин