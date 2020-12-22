Символ веры: тест RT о религиях России
Россия — страна не только многонациональная, но и многоконфессиональная. Помимо христиан, мусульман и буддистов, в Российской Федерации живут представители множества вероисповеданий. Каждое из них, будь это какое-то направление христианства или традиционные религии, обладает своей историей и культурой. А что вы знаете о них? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
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