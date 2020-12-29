История «Кабачка 13 стульев» и выступление селёдки под шубой: что покажут по ТВ в праздники

Российские телеканалы объявили программу передач на новогодние праздники. Зрителей ждут художественные фильмы и сериалы, документальные проекты, концерты и юмористические шоу. Первый канал традиционно проведёт марафон советских картин, «Россия 1» покажет «Новогодний голубой огонёк» и «Песню года», а НТВ представит спецвыпуск нашумевшего шоу «Маска». Зрители «ТВ Центра» увидят цикл документальных лент, посвящённых жизни и творчеству российских и зарубежных артистов. В эфирной сетке СТС — юмористические шоу, а ТНТ готовит к показу многочисленные популярные сериалы.

Первый канал

Первый канал на 31 декабря традиционно запланировал марафон советского кино. Его откроет отреставрированная, цветная версия ленты 1947 года «Золушка» с Яниной Жеймо в главной роли. После зрители смогут увидеть такие советские ленты, как «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби». Вечером пройдёт показ новогодней классики — романтической комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

В пятницу, 1 января, ещё раз выйдут в эфир все шесть показанных накануне фильмов. Сетку разбавит британская криминальная драма «Викторина» о громком скандале на шоу «Кто хочет стать миллионером?», а утром 2 января Первый канал покажет музыкальную комедию «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро и Джейн Расселл.

В новогодние каникулы зрителей Первого канала ждут две телепремьеры. В субботу выйдет приключенческое фэнтези Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона «Щелкунчик и четыре королевства» с Кирой Найтли, Хелен Миррен, Морганом Фриманом и Сергеем Полуниным, а в воскресенье — французская комедия «Хороший доктор».

Также на первые дни нового года запланирован показ таких лент для детской и семейной аудитории, как «Финист — Ясный сокол», «Старик Хоттабыч», «Ледниковый период: Континентальный дрейф», «Морозко», «Марья-искусница», «Один дома» и «Один дома 2».

Кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

© Пресс-служба Первого канала

«Россия 1»

«Россия 1» в последний день уходящего года покажет юмористическую программу «Короли смеха», а вечером в эфир выйдет развлекательное шоу «Новогодний парад звёзд». После полуночи зрителей традиционно ждёт «Новогодний голубой огонёк». В плейлист шоу вошли как хиты уходящего года, так и каверы на зарубежные шлягеры. Участниками телепрограммы стали Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова, Владимир Кузьмин, Валерий Сюткин, Екатерина Гусева, Егор Крид, Zivert и другие артисты.

В двух частях, 1 и 2 января, выйдет традиционный концерт «Песня года». Вечером в те же дни можно будет увидеть юмористическую телепередачу «Юмор года».

Также в новогодние каникулы пройдёт показ российских художественных фильмов: «Заповедника» с Сергеем Безруковым и ленты «Развода не будет» с Леонидом Громовым.

НТВ

Зрители телеканала НТВ днём 31 декабря увидят последние серии пятого сезона популярного сериала «Пёс», а вечером — специальный выпуск нашумевшего шоу «Маска». На сцену, помимо уже известных участников, выйдут новые исполнители. Они примерят на себя маски традиционных новогодних «героев»: Щелкунчика, селёдки под шубой, шампанского, снеговика, подарка и других.

После боя курантов начнётся «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса». На нём выступят «Би-2», «Чайф», Валерий Сюткин, «ДДТ», Николай Расторгуев, The Hatters, «Чиж & Co», Юлия Пересильд.

В пятницу, 1 января, в прямом эфире НТВ состоится розыгрыш «Новогоднего миллиарда». В другие дни телеканал покажет новогоднюю серию «Пса», финал музыкальной телепередачи «Суперстар!», шоу Алексея Немова «Легенды спорта» и концерты российских артистов.

Квартирник у Маргулиса

© Пресс-служба НТВ

«ТВ Центр»

Телеканал «ТВ Центр» подготовил обширную новогоднюю программу, куда вошли как художественные, так и документальные проекты. В четверг, 31 декабря, зрители смогут узнать историю создания популярной в СССР телепередачи «Кабачок 13 стульев». В других лентах пойдёт речь о жизни и творчестве таких артистов, как Борис Андреев, Нина Дорошина и Михаил Задорнов. В числе запланированных на последний день года игровых проектов — «Президент и его внучка», «Ширли-мырли», «Дедушка». Вечером «ТВ Центр» покажет фильмы Александра Роу — «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Морозко».

За час до боя курантов начнётся концерт звёзд российской эстрады «Новый год в прямом эфире. Лучшее». В числе участников — Сергей Трофимов, Александр Буйнов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Лолита, Сосо Павлиашвили, «Дискотека Авария». После полуночи покажут советскую комедию «Полосатый рейс» и французскую «Высокий блондин в чёрном ботинке».

В пятницу, 1 января, зрителей телеканала ждут фильмы «Золушка», «Граф Монте-Кристо», «Ученица чародея», «Артистка». Также на этот день запланированы документальные фильмы: о Фаине Раневской, Жане Маре и других артистах. Разбавят программу юмористические шоу.

В остальные праздничные дни в сетке «ТВ Центра» — «Агата и правда об убийстве», «Агата и проклятие Иштар», две части картины «Когда-нибудь наступит завтра», «Девушка с косой». В документальном формате будет рассказано о творчестве ленинградских артистов, особенностях женского и мужского юмора и польских актрисах в советском кино.

© Кадр из фильма «Девушка с косой» (2017)

СТС

На СТС 31 декабря эфир посвящён шоу «Уральские пельмени». Днём покажут лучшие выступления команды, а за час до полуночи пройдёт премьера новогоднего концерта юмористов — «Дело пахнет мандарином». После боя курантов — ещё один праздничный выпуск: «Заливной огонёк».

В остальные дни каникул СТС будет транслировать мультфильмы серии «Шрэк» и «Ледниковый период», а также ленты по вселенной, созданной Джоан Роулинг — «Гарри Поттер» и «Фантастические твари и где они обитают».

ТНТ

Последний день уходящего года ТНТ отдал под праздничные выпуски программ, пользующихся популярностью у зрителей телеканала. В эфир выйдут новогодние версии таких шоу, как «Где логика?», «Студия СОЮЗ», «Двое на миллион», «Однажды в России» и Comedy Club. После боя курантов пройдёт большой новогодний концерт «Пой без правил».

Со второго числа на ТНТ начинается марафон сериалов. В программе телеканала — новые серии скетчкома «САШАТАНЯ», «Проект «Анна Николаевна», два последних сезона «Ольги», «Иванько», «Полярный», «Идеальная семья» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

В пятницу, 8 января, на ТВ покажут сразу несколько проектов франшизы «Полицейский с Рублёвки» с Сергеем Буруновым — четвёртый сезон сериала и два полнометражных фильма.

Также в течение всех новогодних каникул на ТНТ будут идти российские комедии: «Громкая связь», «Год свиньи», «Ночная смена», «Суперменеджер, или Мотыга судьбы», «Любовницы», три части «Самого лучшего фильма» и другие.