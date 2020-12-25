От рекордов Little Big до решений жюри «Голоса»: какие события в культурной сфере обсуждали в 2020 году

Несмотря на вынужденную изоляцию и массовую отмену мероприятий, 2020 год не прошёл без резонансных событий в сфере культуры. Россияне обсуждали клипы группы Little Big, заявления телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии, ДТП с участием Михаила Ефремова, а также выход сериала «Зулейха открывает глаза». Об этих и других событиях уходящего года — в материале RT.

Рекорды Little Big

2 марта стало известно, что от России на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме выступит группа Little Big. Спустя десять дней коллектив представил на суд публики песню Uno, которую было решено везти в Нидерланды. Ролик тут же стал самым просматриваемым среди клипов участников песенного конкурса 2020 года на YouTube. К моменту публикации статьи число просмотров превысило 172 млн, а клип российского коллектива стал самым популярным материалом за всё время существования страницы Евровидения на видеосервисе.

Вскоре в интернете появилась петиция с требованием отправить на конкурс в качестве танцора Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе. Little Big решили пойти навстречу публике, но Красилов никуда не поехал: 65-е Евровидение перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Вместо этого в мае по телевидению показали двухчасовое шоу Eurovision: Europe Shine A Light.

Следующий клип Little Big под названием Hypnodancer спустя три часа после публикации на YouTube преодолел отметку в 1 млн просмотров. Сейчас их число превысило 156 млн.

© Скриншот с видео: Youtube

Критика сериала «Зулейха открывает глаза»

13 апреля на телеканале «Россия 1» состоялась премьера восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузель Яхиной. Лента моментально подверглась массированной критике, причём рецензенты расходились во мнении, что именно испортило проект. Многие ругали актёрскую работу исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой и незнание ею татарского языка.

«Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась ещё и претензия на тему «осквернения нашей истории», — жаловалась актриса.

В то же время, несмотря на критические отзывы, сериал «Зулейха открывает глаза» показал хорошие результаты в эфире и стал одним из ярчайших телевизионных проектов года.

© Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» (2020)

Заявления Регины Тодоренко

В апреле волну критики после слов о домашнем насилии спровоцировала телеведущая Регина Тодоренко. В ходе интервью, которое транслировалось в сети, она заявила: «Нужно быть настолько психологически больным человеком, который берёт камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьёт…» А почему, ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?»

Многие, включая пользователей соцсетей из числа знаменитостей, посчитали позицию Тодоренко неприемлемой. Телеведущая была вынуждена извиниться и пояснить, что ошиблась в формулировках и выступает против домашнего насилия и насилия в принципе. Тем не менее редакция журнала Glamour лишила Тодоренко титула «Женщина года», который та получила в ноябре 2019-го. Кроме того, с телеведущей прекратили сотрудничество некоторые рекламодатели.

После произошедшего Тодоренко вплотную занялась вопросом домашнего насилия и сняла документальный фильм на эту тему.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

ДТП с участием Михаила Ефремова

8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee с актёром Михаилом Ефремовым за рулём выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон Lada. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, в результате полученных травм на следующий день скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии заслуженный артист России был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови нашли следы наркотических средств.

В результате резонансного судебного процесса Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима (обвинение просило 11 лет). Позднее приговор был смягчён до семи с половиной лет. В декабре защита актёра заявила о намерении подать кассационную жалобу на приговор.

РИА Новости

© Пресс-служба Мосгорсуда

Решение по делу «Седьмой студии»

26 июня Мещанский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела «Седьмой студии», которые обвинялись в хищении около 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры России на проект «Платформа».

Режиссёра Кирилла Серебренникова приговорили к трём годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 800 тыс. рублей. Продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский получили три и два года условно соответственно и штрафы, а экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум, признанная виновной в халатности, была освобождена от наказания за истечением сроков давности преступления. С Серебренникова, Итина и Малобродского суд постановил взыскать ущерб в размере 129 млн рублей.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Уход Тимати из Black Star

В конце июля продюсер и хип-хоп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) заявил о решении покинуть музыкальный лейбл Black Star, который был основан им же в 2006 году. По словам артиста, это решение продиктовано расхождением во взглядах с партнёрами — другими владельцами компании.

«На сегодняшний день, превратившись в «группу компаний», на мой взгляд, мы, естественно, потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии (без которой на самом-то деле невозможна ни одна крупная компания). Ребята хотят быть Google, Virgin, Amazon в своём деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — пояснил Тимати.

В то же время артист подчеркнул, что не отказывается от своих прав в проектах Black Star Inc., не связанных с музыкой: Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. Также под руководством рэпера продолжат работать барбершоп и тату-салон «13», салон красоты 13 Beauty и спортивный клуб Black Star Fitness.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Споры вокруг фильма «Цой»

31 августа появилась информация, что сын Виктора Цоя обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку фильма Алексея Учителя «Цой». По мнению Александра Цоя, лента искажает образ и порочит имя лидера группы «Кино». Кроме того, подчёркивалось, что создатели картины не располагают правами на использование имени, изображения и интеллектуальной собственности артиста. Александр Цой утверждал, что видел и не одобрил черновую версию видеоматериалов.

«Большинства людей, которых предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами. Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь. Сегодня защищать их добрые имена и права приходится мне и другим живым свидетелям», — подчёркивал музыкант.

В ноябре Александр Цой подал иск к киностудии Алексея Учителя и прокатчикам с требованием исключить из ленты изображение Виктора Цоя и не использовать его персональные данные. Однако суд оставил иск «без движения».

Рейтинг картины на «Кинопоиске» в настоящее время составляет 5,1 балла из десяти.

© Кадр из фильма «Цой» (2020)

Скандал на «Голосе»

В октябре некоторые пользователи соцсетей, включая актёра Станислава Садальского, обвинили жюри шоу «Голос» в предвзятости: по мнению критиков, судьи на слепых прослушиваниях повернулись к одной из конкурсанток, Александре Будниковой, поскольку её отец работает на Первом канале. В тот же день в сети началась травля певицы.

Будникова все обвинения опровергла. В защиту девушки выступили ряд музыкантов, в том числе её наставник на шоу — рэпер Баста (Василий Вакуленко). Позднее выяснилось, что руководство Первого канала готовит иски против Садальского, музыкального критика Сергея Соседова и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, обвинивших вещателя в кумовстве.

«Мы с уважением относимся к конструктивной критике, однако господами Садальским, Соседовым и Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — говорилось в заявлении канала.