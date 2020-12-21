«Поехали!»: тест RT об истории отечественной космонавтики

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Святослав Князев, Татьяна Худякова
Космонавтика считается одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, которое в значительной мере характеризует уровень развития науки и технологий в государстве. Наша страна уже более 60 лет принадлежит к числу мировых лидеров в области освоения космоса. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории отечественной космонавтики.
«Поехали!»: тест RT об истории отечественной космонавтики
  • РИА Новости

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