«Поехали!»: тест RT об истории отечественной космонавтики

Космонавтика считается одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, которое в значительной мере характеризует уровень развития науки и технологий в государстве. Наша страна уже более 60 лет принадлежит к числу мировых лидеров в области освоения космоса. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории отечественной космонавтики.

РИА Новости