От изображения жизни к её преображению: тест RT о соцреализме

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Социалистический реализм — это не отдельный вид искусства, а художественный метод, применявшийся в литературе и живописи, кино и театре. С его помощью советская власть пыталась транслировать свой взгляд на мир во всех сферах творчества. Впервые этот термин был предложен в 1932 году, а подход постепенно стал основным методом искусства в СССР, пережив все этапы развития советского общества. Что ещё вы знаете о соцреализме? Проверьте себя с тестом RT.
От изображения жизни к её преображению: тест RT о соцреализме
  • © Wikimedia commons

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