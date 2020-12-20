От изображения жизни к её преображению: тест RT о соцреализме

Социалистический реализм — это не отдельный вид искусства, а художественный метод, применявшийся в литературе и живописи, кино и театре. С его помощью советская власть пыталась транслировать свой взгляд на мир во всех сферах творчества. Впервые этот термин был предложен в 1932 году, а подход постепенно стал основным методом искусства в СССР, пережив все этапы развития советского общества. Что ещё вы знаете о соцреализме? Проверьте себя с тестом RT.

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