Вечер мечты Басты и новогоднее настроение Шнурова: как прошёл четвертьфинал шоу «Голос»

В пятницу, 18 декабря, прошёл четвертьфинал вокального проекта «Голос». 12 конкурсантов представили на суд жюри своё видение российских и зарубежных хитов. По итогам выпуска в следующий этап шоу прошли восемь участников — по двое от каждой команды. Выступления музыкантов транслировались в прямом эфире, а их судьбу вместе с наставниками решали телезрители.

В пятницу, 18 декабря, на Первом канале прошёл четвертьфинал девятого сезона вокального шоу «Голос». С этого этапа выступления конкурсантов транслируются в прямом эфире. Каждому наставнику предстояло распределить 20%, 30% и 50% голосов между тремя своими подопечными, оставшимися в проекте. В принятии итогового решения о том, кто пройдёт в полуфинал, также участвовали телезрители, а в следующий этап вышли по два вокалиста от каждой команды.

Первыми в рамках четвертьфинала выступали подопечные Валерия Сюткина. Абсолютно джазовая, по словам её наставника, исполнительница Фантине Притула выступила с песней Virtual Insanity британской фанк-группы Jamiroquai, а пианист Олег Аккуратов под собственный аккомпанемент представил хит Шарля Азнавура «Вечная любовь», звучавший в фильме «Тегеран-43». С легендарной песней группы Queen We Are the Champions выступил Сурен Платонов. Часть композиции он исполнил на русском языке.

Полина Гагарина отдельно оценила внешний вид первой конкурсантки и отметила, что она могла бы даже не петь, а просто ходить. Также артистке понравилось выступление Олега Аккуратова: от него, по словам Гагариной, у неё побежали мурашки.

В номере же Сурена Платонова певице не хватило надрыва. С ней согласился Баста, который ждал от исполнения композиции большего «размаха».

Сергей Шнуров воздержался от традиционной для себя резкой критики, объяснив это новогодним настроением. Артиста особенно зацепило выступление Олега Аккуратова.

«У меня ёкнуло в том месте, где должна находиться душа. Я почувствовал, что я не настолько безнадёжен, как казался вам всем в течение этого года», — заявил Шнуров.

В итоге Валерий Сюткин отдал 50% своих голосов Олегу Аккуратову, ему же досталось подавляющее большинство голосов телезрителей. На втором месте по итогам голосования оказался Сурен Платонов. Артисты продолжат участие в конкурсе.

Следующими на сцену вышли подопечные Полины Гагариной. Кирилл Суслов выступил с песней Sway, которую раньше исполняли такие музыканты, как Дин Мартин, Бен Кинг, Клифф Ричард, Pussycat Dolls и многие другие.

Надежда Самкова представила хит Мадонны Frozen, а Яна Габбасова спела казачью песню «Не для тебя», чтобы показать «русское раздолье», как выразилась её наставница.

Василий Вакуленко особо отметил девушку, танцевавшую на сцене во время выступления Кирилла Суслова, а Сергей Шнуров сравнил конкурсантов с рыболовными блёснами: «такие классные», и «все блестят».

Валерию Сюткину, по его словам, не хватило шарма в выступлении Кирилла Суслова. В номере Надежды Самковой ему тоже понравилось не всё, зато исполнение Яны Габбасовой артист счёл удачным.

И телезрители, и наставница сделали выбор в пользу Яны Габбасовой. На втором месте оказался Кирилл Суслов. Конкурсанты вышли в полуфинал, а Надежда Самкова покинула проект.

Дмитрий Венгеров из тройки Сергея Шнурова спел кавер на одну из самых известных песен группы «Король и Шут» — «Кукла колдуна».

Мария Русакова исполнила хит певицы МакSим «Знаешь ли ты», после чего ведущий шоу Дмитрий Нагиев пошутил, что порвалась одна из струн его души.

С песней Демиса Руссоса From Souvenirs to Souvenirs выступил экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

Валерий Сюткин признался, что больше всего ему понравился номер Дмитрия Венгерова. Об остальных выступлениях команды артист также высказался в положительном ключе, пошутив, что на фоне репертуара команды Шнурова сам он молодеет на глазах.

Баста также оценил все три номера, назвав «вечером мечты» четвертьфинальный выпуск проекта. Венгеров, по его словам, исполнял песню «как в последний раз, по-настоящему», от номера Марии Русаковой у Вакуленко «разбилось сердце», а выступление Жана Милимерова стало «настоящим праздником».

Подводя итоги, Сергей Шнуров сказал, что каждый из его подопечных заслуживает наивысшей оценки. И всё же 50% от него получила Мария Русакова, а большинство зрителей проголосовали за Дмитрия Венгерова, хотя наставник отдал ему лишь 20%.

В итоге шоу покинул Жан Милимеров, уступивший Русаковой всего 4,1% от суммарных голосов. Перед уходом артист так долго благодарил всю команду проекта, что Дмитрию Нагиеву пришлось буквально силой выталкивать его со сцены.

Закрывали четвертьфинал конкурсанты, выступающие под руководством Басты. Василий Пасечник исполнил песню «Милая» группы «Непара», Елизавета Пурис вышла на сцену с композицией La Vie en Rose Эдит Пиаф, а Юрий Гордиенко представил на суд наставников балладу Where the Wild Roses Grow, которую в оригинале поют Ник Кейв и Кайли Миноуг.

Сергей Шнуров снова признался, что не может сказать о выступающих ничего плохого: «Я не знаю, что со мной происходит. То ли время позднее... Но как-то критическая моя сторона ушла».

Музыкант вспомнил о прошедшей в четверг пресс-конференции Владимира Путина, где он принял участие в качестве журналиста, а президент на его вопрос посоветовал заменять матерные слова литературными аналогами. В итоге Шнуров назвал выступление Василия Пасечника «редиской». Полина Гагарина же подчеркнула, что Басте удалось выбрать для каждого своего подопечного удачную песню, позволившую тому раскрыться наилучшим образом.

Комментируя выступление Елизаветы Пурис, артистка обратила внимание на её профессиональный рост. В свою очередь, Валерий Сюткин отметил, что конкурсантке удалось донести французский шарм.

Номер Юрия Гордиенко все наставники сочли органичным, а Полина Гагарина пожелала, чтобы отныне эта песня звучала именно в таком исполнении. Шнуров также заявил, что был на концерте Ника Кейва, там артист пел Where the Wild Roses Grow хуже конкурсанта.

50% голосов от своего наставника получила Елизавета Пурис, а телезрители поддержали Василия Пасечника. Оба артиста продолжат участие в шоу.

В полуфинал вышли восемь конкурсантов. В коллективе Полины Гагариной остались Кирилл Суслов и Яна Габбасова. От Сергея Шнурова на следующем этапе на сцену выйдут Мария Русакова и Дмитрий Венгеров. Валерий Сюткин продолжает работать с Суреном Платоновым и Олегом Аккуратовым. В команде Басты — Елизавета Пурис и Василий Пасечник.