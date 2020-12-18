В традициях скандинавского нуара: в Швеции снимут сериал про героя Агаты Кристи

В Швеции снимут многосерийный проект, посвящённый скандинавскому детективу Свену Гьерсону, герою романов Агаты Кристи. Действие картины развернётся в современном Стокгольме. В основу ляжет оригинальный сценарий, лишь отчасти связанный с произведениями британской писательницы. По сюжету легендарному следователю, уже отошедшему от дел, предлагают стать ведущим криминального реалити-шоу. Проект выйдет осенью 2021 года в формате сериала, а также как цикл из четырёх фильмов.

Шведские кинематографисты работают над проектом о скандинавском детективе Свене Гьерсоне, известном по романам Агаты Кристи. Как сообщает Deadline, лента «Свен Гьерсон Агаты Кристи» выйдет осенью 2021 года в двух форматах: как цикл из четырёх полнометражных фильмов, а также в виде сериала, насчитывающего восемь эпизодов.

События разворачиваются в современном Стокгольме. Бывший сыщик Свен Гьерсон, раскрывший множество громких преступлений, ушёл на заслуженный отдых. Теперь он занимается домашними делами, коллекционирует виниловые пластинки, следит за питанием, придерживаясь веганской диеты, и собирает сплетни.

Однако общественность не забыла о легендарном детективе. Телепродюсер Клара Сандберг решает запустить криминальное реалити-шоу с участием Гьерсона, посвящённое расследованию преступлений. Амбициозный проект, способный перевернуть всю её жизнь и карьеру, получает зелёный свет. Однако у его создательницы остаётся одна проблема: с самим Гьерсоном она даже не знакома.

По словам авторов ленты, «Свен Гьерсон Агаты Кристи» — это в первую очередь детективный проект. Однако в нём также присутствует комедийная составляющая.

«В сериале зрителей ждут тайны, переживания и головоломки. Хоть это и не комедия, но чувство юмора тут присутствует, а сам мир сериала создан так, что на него будет просто приятно смотреть», — рассказала руководитель направления «Сериалы» TV4/C More Йозефина Тенгблад.

Один из продюсеров проекта Патрик Андерссон обещает, что лента будет соответствовать лучшим традициям скандинавских детективов.

«Мы стремимся продолжить традиции высококачественного скандинавского нуара, но выпустить что-то более лёгкое и игривое — шведский детектив с любовью ко всему английскому, действие которого происходит в наши дни», — отметил кинематографист.

Главные роли в проекте исполнят Йохан Рхеборг («Столетний старик, который вылез в окно и исчез») и Ханна Альстрём («Kingsman: Секретная служба»). Постановкой проекта займутся Лиза Джеймс-Ларссон («Виктория») и Лиза Фарзанех («Зыбучие пески»). К работе над сценарием привлечены Патрик Гюлльстрём, Бьёрн Пакуалин, Арон Левандер и другие авторы.

Интересно, что, хотя проект и пересекается с произведениями Кристи как минимум с точки зрения имён и характеров героев, в его основе лежит оригинальный сценарий.

Несмотря на то что Свен Гьерсон известен по романам британской писательницы, там у него нет полноценной сюжетной линии. Герой появляется в книгах, где фигурирует автор детективов Ариадна Оливер. Женщина занимается расследованиями вместе с Эркюлем Пуаро и пишет детективы про Гьерсона. При этом Оливер ненавидит своего персонажа, но читателям он нравится, поэтому его история снова и снова получает продолжение.

Известно, что Агата Кристи тоже не любила Пуаро: за все годы работы над романами об этом герое она успела от него устать. Отношение писательницы к персонажу нашло отражение в истории Ариадны Оливер.

По мнению Йозефины Тенгблад, проект с Гьерсоном в центре сюжета будет выделяться как на фоне других экранизаций книг Кристи, так и в сравнении с современной медиапродукцией в целом.

«При нынешнем сериальном буме очень важно найти нечто уникальное, не встречавшееся ранее, как в случае со «Свеном Гьерсоном Агаты Кристи», учитывая, что все остальные экранизации Агаты Кристи были основаны на её книгах», — пояснила Йозефина Тенгблад.

Инициаторами проекта выступили шведская телекомпания TV4 и видеосервис C More. Ожидается, что лента также получит распространение за пределами Скандинавии — права на дистрибуцию приобрела немецкая компания ZDF Enterprises.

Агата Кристи родилась на юго-западе Англии в 1890 году. Писать она начала к 18 годам, а к 30 опубликовала свой первый роман — «Загадочное происшествие в Стайлзе».

За всю свою жизнь она создала не менее 60 детективов и несколько сборников рассказов. Кристи признана самой продаваемой писательницей всех времён: её произведения разошлись по всему миру общим тиражом более 2 млрд экземпляров.

Многие книги Агаты Кристи были экранизированы. В числе наиболее известных адаптаций — британский сериал «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше в главной роли и многосерийная лента «Мисс Марпл» с Джоан Хиксон.