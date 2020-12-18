«И мальчики кровавые в глазах»: тест RT о Смутном времени
Историки называют события конца XVI — начала XVII века в России Смутным временем. Из-за пресечения династии Рюриковичей, стихийных бедствий, внутренних конфликтов и вторжений со стороны западных держав страна оказалась охвачена жестоким социально-экономическим и политическим кризисом. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю периода Смуты.
- «Изгнание поляков из Кремля Пожарским»
- © Эрнест Лисснер
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber