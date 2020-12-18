«И мальчики кровавые в глазах»: тест RT о Смутном времени

Историки называют события конца XVI — начала XVII века в России Смутным временем. Из-за пресечения династии Рюриковичей, стихийных бедствий, внутренних конфликтов и вторжений со стороны западных держав страна оказалась охвачена жестоким социально-экономическим и политическим кризисом. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю периода Смуты.

«Изгнание поляков из Кремля Пожарским»

© Эрнест Лисснер