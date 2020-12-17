Время нестабильности: тест RT об эпохе дворцовых переворотов

Эпохой дворцовых переворотов в истории России традиционно называют период 1725—1762 годов, когда за 37 лет на престоле сменилось шесть императоров. Началом эпохи считается смерть Петра I, а завершением — восшествие на престол Екатерины II, хотя историки спорят, что стало последним событием этого непростого времени. Россию трясло от регулярной смены власти, однако в тот период в стране появился первый университет и академия наук. А что ещё вы вспомните об эпохе дворцовых переворотов? Проверьте себя с тестом RT.

Филипп Москвитин "Присяга Преображенского полка императрице Елизавете Петровне".

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