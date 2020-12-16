Водные артерии: тест RT о реках России
В России более 2,5 млн рек — начиная с больших и известных, вроде Амура или Енисея, и заканчивая совсем маленькими речушками, отмеченными далеко не на каждой карте. Многие сыграли огромную роль в истории страны, будучи важными торговыми путями, например Волга или Днепр. Что ещё можно вспомнить о российских реках? Проверьте себя с тестом RT.
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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