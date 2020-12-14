От древних греков до русских моряков: тест RT о Чёрном море

Чёрное море сыграло огромную роль в развитии России. Именно через него проходил путь «из варяг в греки». В наши дни Чёрное море — это и южные внешнеторговые ворота России, и базы военно-морского флота, и знаменитые курорты. Пройдите тест RT и проверьте свои знания о Чёрном море и истории его освоения.

РИА Новости

© Владимир Астапкович