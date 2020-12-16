Колян против зомби, Брюс Уиллис против инопланетян: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в российском прокате — праздничные комедии российского производства «Самый новый год!» и «Обратная связь» (продолжение «Громкой связи» от «Квартета И»). Две премьеры связаны с литературой: биографическая лента о писателе Варламе Шаламове «Сентенция» и экранизация рассказов Зощенко «Про Лёлю и Миньку». Любителей фильмов ужасов может заинтересовать фильм «Звонок. Последняя глава». За фантастическую тематику в этот четверг отвечают комедия «Реальные пацаны против зомби» и фантастический боевик «Брешь» с Брюсом Уиллисом.

«Обратная связь»

Артисты «Квартета И» — Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов — решили развить ещё одну рассказанную ими историю. Ранее в послужном списке «Квартета» значились такие серии фильмов, как «День выборов» и «О чём говорят мужчины». На этот раз продолжение получает лента «Громкая связь».

Первая картина была ремейком фильма итальянского режиссёра Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы». С «Обратной связью» дела обстоят иначе — зрители увидят ленту с оригинальным сценарием от Бараца, Хаита и сценариста Сергея Петрейкова, который работал и над другими проектами «Квартета И».

По сюжету три семейные пары и их общий друг-холостяк вновь собираются на даче — но уже в преддверии нового года. Как и прежде, они займутся выяснением отношений. Однако если ранее друзья делали достоянием общественности звонки и смс-сообщения, то теперь, с подачи хозяйки дома, каждый расскажет, что его не устраивает в других. Так герои узнают много нового о себе и окружающих.

«Реальные пацаны против зомби»

Первый эпизод «Реальных пацанов» вышел на телеэкраны в 2010 году. С тех пор сериал разменял восемь сезонов, а теперь ещё и обзавёлся первым полнометражным проектом.

Местом действия «антиблокбастера», как называют его создатели, стала Пермь — здесь же разворачивались события большинства эпизодов сериала. К привычным ролям вернулись Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Игорь Ознобихин, Сергей Ершов, Алексей Базанов и другие артисты.

По сюжету в городе разразилась эпидемия какой-то страшной болезни (не коронавируса), которая превращает людей в зомби. Коляну становится ещё тяжелее общаться с Лерой, когда та оказывается в числе жертв неизвестной болезни. Главный герой пытается спасти и отношения, и Леру одновременно. Однако в целом нашествие зомби не слишком сильно влияет на жизненный уклад пермяков: закалённые 1990-ми, они стойко противостоят чудовищам и не теряют оптимизма.

«Про Лёлю и Миньку»

Ученица классика советского кино Марлена Хуциева Анна Чернакова взяла за основу своего нового фильма знаменитые рассказы Михаила Зощенко для детей. Его маленькие герои, девочка Лёля и её брат Минька, растут в богатом доме, но не отличаются хорошими манерами. Они тайком объедают украшенную сладостями новогоднюю ёлку, продают калоши старьёвщикам, лазают по крышам — словом, вовсю наслаждаются беззаботным детством.

По сюжету Минька уже взрослый. Он навещает Лёлю и её семью в родном доме. Видеоряд разделён на две части: детство героев показано в цвете, тогда как сцены из взрослой жизни сняты в чёрно-белых тонах.

В ленте снялись известные актёры — Ольга Красько, Роман Мадянов, Валентина Талызина, Александр Адабашьян и другие. Главных героев в детстве сыграли дебютанты Евгения Щербинина и Елисей Мысин. Интересно, что десятилетний Елисей — профессиональный пианист, звезда конкурса «Синяя птица».

Лента была удостоена диплома как лучший фильм российских программ на 42-м Московском международном кинофестивале с формулировкой «За смелое открытие мифологии счастья у Зощенко».

«Самый Новый год!»

Ещё одной лентой, пронизанной ностальгией по прошлому веку, стала комедия Антонины Руже («Лови момент») «Самый новый год!». Правда, на экране совсем другие времена — начало 1990-х. По сюжету, именно в эту «лихую» эпоху мистическом образом попадает герой Романа Курцына Саша.

В 2020-м он работал ветеринаром, пытался найти общий язык с близкими и думал, что скоро сам станет папой. Однако незадолго до боя курантов герой переместился во времени и очутился в 1992-м, когда его мама только собиралась рожать. Здесь герою предстоит повидать собственных родителей в молодости, столкнуться с беззаконием, а также на правах попаданца рассказать россиянам правду о сериале «Санта-Барбара» и финансовой пирамиде «МММ».

«Звонок. Последняя глава» (Sadako)

Японской фрашизе фильмов ужасов «Звонок» уже более 20 лет. За эти годы разные версии фильмов вышли в США и Южной Корее, а образ зловещей антагонистки Садако стал культовым.

Над «Последней главой» работал Хидэо Наката, режиссёр первых фильмов франшизы, которые выходили с 1998 по 2005 год. Идею изменили в соответствии с современными реалиями. По сюжету со сверхъестественным столкнётся видеоблогер, посещающий места трагедий. В одной сгоревшей квартире он встречает Садако и попадает под влияние проклятия.

Примерно в это же время мистические события начинаются в жизни сестры видеоблогера. Она работает психологом в больнице. Среди пациентов героини оказывается таинственная девочка. Та почти не разговаривает, поскольку на неё недавно покушалась собственная мать.

«Сентенция»

«Я был испуган, ошеломлён, когда в моём мозгу родилось слово, вовсе непригодное для Тайги», — так, по сюжету картины Дмитрия Рудакова, писатель Варлам Шаламов говорит о слове, вынесенном в заглавие фильма. Зритель видит героя в исполнении Александра Рязанцева постояльцем дома престарелых. Автор «Колымских рассказов» тяжело болен, с трудом говорит, однако продолжает творить. Последние слова Шаламова пытаются уловить его последователи.

Дмитрий Рудаков, для которого «Сентенция» стала дебютом в полнометражном игровом кино, выступил одновременно и режиссёром, и автором сценария картины. Он изучал интервью писателя, фотографии, а также произведения, неизвестные широкому кругу читателей. Одной из центральных идей ленты стала разница между силой духа и бессилием тела Шаламова.

Фильм завоевал приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на Таллинском международном кинофестивале в 2020 году.

«Брешь» (Breach)

Брюс Уиллис вновь готов рискнуть жизнью своего персонажа ради спасения человечества. Его новый герой Клэй Янг — второй пилот космического корабля, на котором последние 300 тыс. землян эвакуируются на другую планету. Обстановка на борту напряжённая: среди пассажиров и преступники, и доносчики, и неформальный лидер с фашистскими наклонностями.

Однако разногласия отходят на второй план, когда на корабль пробирается некая враждебная форма жизни. Она меняет облик и может проникать в тела людей (как, например, в российском фильме ужасов «Спутник»). Инопланетное существо представляет угрозу для всего человечества. Интересно, что ранее лента называлась Anti-Life («Анти-жизнь»).

«Брешь» будет доступна для просмотра на цифровых платформах в день кинотеатральной премьеры.