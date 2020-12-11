Новая родина: тест RT об иностранцах на русской службе

Выходцы из иностранных государств столетиями поступали на русскую службу. Одни не чувствовали себя в России как дома и через какое-то время уезжали, зато другие ассимилировались и становились основателями целых династий, прославивших новую родину. Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в биографиях поступивших на русскую службу иностранцев и их потомков.

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