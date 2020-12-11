О философии, религии и смерти: в Москве назвали лауреатов премии «Большая книга»

В Москве прошла ежегодная церемония вручения Национальной литературной премии «Большая книга», присуждаемой авторам произведений на русском языке. Первое место занял Александр Иличевский, представивший роман «Чертёж Ньютона». Также в числе лауреатов — Тимур Кибиров с книгой «Генерал и его семья» и автор романа «Бывшая Ленина» Шамиль Идиатуллин. Читательская аудитория сделала выбор в пользу произведения Михаила Елизарова «Земля».

В четверг, 10 декабря в Москве прошла церемония вручения Национальной литературной премии «Большая книга». Победителя определило жюри, состоящее из более сотни членов Литературной академии — писателей, журналистов, научных работников, предпринимателей, общественных и государственных деятелей. Среди них — Константин Эрнст, Наталья Тимакова, Михаил Эпштейн, Владимир Толстой, Сергей Сельянов, Александр Роднянский, Елена Долецкая, Лев Додин и многие другие.

Первое место жюри присудило Александру Иличевскому за роман «Чертёж Ньютона».

В этой книге наука идёт рука об руку с религией. В центре сюжета — физик, отправляющийся в длительное путешествие по миру. Основная цель героя — найти пропавшего отца. В то же время этот путь даёт развитие внутренним поискам персонажа.

Во время церемонии Иличевский находился в Иерусалиме и подключился к трансляции по видеосвязи. Он рассказал, что ранее попадал в шорт-лист премии, однако в его победу никто не верил. Тем не менее, сам писатель знал, что когда-нибудь займёт первое место и готовился к этому.

Приз за второе место достался Тимуру Кибирову, автору исторического романа «Генерал и его семья». Действие книги разворачивается в последние годы существования СССР.

В своём произведении писатель воссоздал образ позднесоветского человека, а также исследовал такие темы, как проблема эмиграции, конфликт поколений и поиски места в жизни.

Третий приз достался Шамилю Идиатуллину, который в 2017 году стал лауреатом премии с книгой «Город Брежнев». На сей раз жюри оценивало опубликованный в 2019 году роман «Бывшая Ленина», оказавшийся необычайно актуальным в свете событий 2020 года. Писатель рассказал, что герои его романа вынуждены носить медицинские маски, чтобы защититься от страшной болезни, в числе симптомов которой — исчезновение обоняния. Также, по словам Идиатуллина, в произведении говорится, «как надо выживать, искать грань между собой настоящим, прошлым и будущим, и о том, как дорожить своей жизнью, своей любовью и своей свободой».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на церемонии вручения национальной литературной премии «Большая книга»

АГН «Москва»

© Денис Гришкин

Также были объявлены результаты народного голосования. Читатели отдали предпочтение роману Михаила Елизарова «Земля», ранее удостоенному премии «Национальный бестселлер». В книге представлен взгляд на восприятие смерти российским человеком. Главный герой с детства интересуется загробной жизнью. Став взрослым, он находит работу в похоронной сфере.

Второе место читатели отдали трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз» о долгой истории любви неких Надежды и Аристарха. Герои знакомятся ещё в детстве и проносят свои чувства через всю жизнь, несмотря на разлуку длиной в 25 лет. Рассказ о влюблённых разворачивается на фоне исторических событий, берущих начало в 1812 году.

На третьем месте — книга Алексея Макушинского «Предместья мысли. Философическая прогулка». Писатель рассказывает о местах, где жили философы Николай Бердяев и Жак Маритен. В своём повествовании Макушинский время от времени погружается в прошлое и вспоминает о жизни таких философов и деятелей искусства, как Лев Шестов, Огюст Роден, Райнер Рильке, Альбер Камю, Шарль Пеги и Марина Цветаева.

Награду «За вклад в литературу» в этом году присудили Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), а в номинации «Литблог» победил автор телеграм-канала «Книги жарь» Сергей Лебеденко.

Национальная литературная премия «Большая книга» вручается с 2005 года. К рассмотрению принимаются любые прозаические произведения: романы, повести, рассказы, мемуары и документальные произведения. Выдвигаются как работы, изначально написанные на русском языке, так и авторские переводы зарубежных книг. Никаких ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства для соискателей премии нет.

Вознаграждение за первое место составляет 3 млн рублей, за второе — 1,5 млн рублей. Автор, занявший третье место, получает 1 млн рублей.

В разные годы обладателями премии «Большая книга» становились Дмитрий Быков («Борис Пастернак», «Остромов, или Ученик чародея», «Июнь»), Людмила Улицкая («Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова»), Виктор Пелевин («t»), Евгений Водолазкин («Лавр», «Авиатор»), Захар Прилепин («Обитель»), Гузель Яхина («Зулейха открывает глаза», «Дети мои») и другие.