Подземными путями: тест RT об истории метрополитена в России

Московский метрополитен, строительство которого началось 10 декабря 1931 года, стал одной из визитных карточек столицы. В СССР существовало негласное правило, согласно которому метро строилось в городах-миллионниках, но только в семи городах РФ существует этот вид транспорта. А что ещё вы вспомните про историю метрополитена в России? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков