Подземными путями: тест RT об истории метрополитена в России
Московский метрополитен, строительство которого началось 10 декабря 1931 года, стал одной из визитных карточек столицы. В СССР существовало негласное правило, согласно которому метро строилось в городах-миллионниках, но только в семи городах РФ существует этот вид транспорта. А что ещё вы вспомните про историю метрополитена в России? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
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