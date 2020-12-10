Подземными путями: тест RT об истории метрополитена в России

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RT
Московский метрополитен, строительство которого началось 10 декабря 1931 года, стал одной из визитных карточек столицы. В СССР существовало негласное правило, согласно которому метро строилось в городах-миллионниках, но только в семи городах РФ существует этот вид транспорта. А что ещё вы вспомните про историю метрополитена в России? Проверьте себя с тестом RT.
Подземными путями: тест RT об истории метрополитена в России
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

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