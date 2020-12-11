Трудности взрослой жизни: каким получился фильм «Неадекватные люди 2»

На большие экраны вышла драмеди Романа Каримова «Неадекватные люди 2» — сиквел киноленты 2011 года. К своим ролям вернулись Илья Любимов, Ингрид Олеринская и Евгений Цыганов. Новый фильм продолжает историю Виталия и Кристины. По сюжету герои уже много лет живут вместе, хотя из-за разницы в возрасте и взглядах ежедневно сталкиваются с серьёзными разногласиями. А однажды отношения пары и вовсе оказываются под угрозой.

Спустя почти десять лет после премьеры фильма «Неадекватные люди» на экраны вышла его вторая часть. За постановку вновь отвечал Роман Каримов. Он же написал сценарий в соавторстве с Яной Лебедевой (ранее они работали над проектом «Гуляй, Вася») и занимался продюсированием ленты совместно с Сергеем Торчилиным, Андреем Шишкановым и другими.

«Неадекватные люди 2» продолжают историю Виталия и Кристины, встретившихся в первой части фильма. К своим ролям вернулись Илья Любимов и Ингрид Олеринская, а также Евгений Цыганов, сыгравший психолога и друга Виталия. В ленте появились и новые персонажи в исполнении дебютировавшей в кино Марии Горячевой, Никиты Санаева, Романа Хана и Артёма Цуканова.

Действие картины разворачивается спустя несколько лет после описанных в оригинальном фильме событий. Виталий и Кристина давно живут вместе, но в их семье не всё гладко. Из-за разницы в возрасте, опыте и взглядах между героями возникают разногласия как в мелочах, так и в фундаментальных вопросах. Проблем добавляют своенравный характер Кристины и поглотивший обоих быт. И если у Виталия всё же есть работа, личные и профессиональные цели, то его возлюбленная практически не сдвинулась с места и вот уже который год занимается исключительно домом.

Девушке с таким бурным темпераментом в сложившихся условиях становится тесно, и она решает реализовать себя. К этому Кристину подталкивают появление у Виталия молодой ассистентки и дружеский совет психолога.

Для начала героиня пытается восстановиться в вузе, где тут же знакомится с мажором Артёмом (Никита Санаев). Между ними завязываются романтические отношения, которые станут одним из многих испытаний чувств Виталия и Кристины, а также важным этапом взросления девушки. К слову, именно Кристину в этом фильме Каримов сделал главным действующим лицом.

© Кадр из фильма «Неадекватные люди 2» (2020)

Герои ленты «Неадекватные люди 2» — всё те же обыкновенные люди, очень узнаваемые и совсем не идеальные. Но и персонажи, и их создатель за прошедшие годы сильно выросли. Виталий — тот же консервативный и замкнутый человек, но более спокойный, не ищущий: он обрёл семью, дом, а теперь спокойно занимается карьерой. Характер Кристины тоже мало изменился, однако и она стала более зрелой и вдумчивой, хотя всё ещё склонна к импульсивным поступкам.

Что касается автора истории, на этот раз Каримову удалось снять гораздо более глубокую эмоционально и сложную драматургически картину. Во многом вторая часть напоминает первую, однако она куда продуманнее и полнее.

Лента 2011 года гармонично сочетает в себе элементы драмы и комедии (в этом симбиозе и заключается её основное достоинство). Новый фильм также попадает под определение драмеди, но смешного в нём куда меньше. Нет в сиквеле былого обилия шуток, пронизывающих практически все диалоги (впрочем те немногие, что остались, — не менее искромётные). Юмор здесь скорее ситуативный и в большей степени дополняет драму.

Фильм «Неадекватные люди 2» выглядит ещё более жизненным, чем его предшественник. Ситуации, в которые попадают герои, в основном реалистичны и узнаваемы. Благодаря постановке и грамотно выстроенным диалогам в отдельные моменты создаётся впечатление, что зрителю показывают не игровое кино, а реалити-шоу. Некоторые особо неспешные сцены наглядно демонстрируют поглотившую героев рутину, а неожиданные приключения, которые подстерегают пару, делают сюжет непредсказуемым. Истории персонажей в полной мере иллюстрируют известную фразу Джона Леннона: «Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы».

© Кадр из фильма «Неадекватные люди 2» (2020)

Наиболее удачной находкой автора сиквела можно назвать нелинейную структуру повествования. Причём понимание того, что сюжет перекручен, приходит далеко не сразу. Помимо того, что в ленте нарушена хронология, некоторые сцены повторяются по несколько раз, что позволяет увидеть их с точки зрения разных персонажей. В результате смысл многих событий радикально меняется.

Такие приёмы порой удивляют и провоцируют новые эмоции: если сперва к героям формируется резко негативное отношение, то со временем оно трансформируется и порой доходит чуть ли не до восхищения.

Спорное впечатление производит разве что психолог Павел. Если в первом фильме его роль для развития сюжета была не такой значимой, то теперь этот герой обрёл собственную историю, а вместе с ней — личные цели, в достижении которых он порой прибегает к сомнительным действиям. Глядя на историю Павла (опять же, лишь в конце, когда картина складывается целиком), сложно решить для себя, кто он — гений или просто эгоист.

© Кадр из фильма «Неадекватные люди 2» (2020)

Столь непростая структура повествования обеспечила фильму несколько драматургических проблем. В ленте объединена масса сюжетов: только вокруг главных героев разворачиваются и карьерная, и студенческая, и любовные линии. На какое-то время зритель погружается в жизнь золотой молодёжи, а потом узнаёт, возможно, слишком многое о тонкостях работы в бургерной. Часть картины и вовсе посвящена практически автономной истории о пути к успеху в сфере IT. О жизни второстепенных героев зрителю также рассказывают во всех подробностях.

Все эти сюжетные повороты в какой-то мере помогают раскрыть характер главной героини, но ещё больше увеличивают хронометраж и утяжеляют ленту.

К слову, несмотря на всю реалистичность происходящего, порой вопросы вызывает и поведение Кристины. К примеру, непонятно, почему девушка не может найти ночлег в родном городе. Ещё больше удивляет, что столь самоуверенная и решительная героиня по собственной воле вступает в токсичные отношения, а потом сама же, больше подсознательно, добивается, чтобы Виталий узнал о них. Поступки человека, отчаянно желающего разрушить свою неплохо устроенную жизнь, объяснить сложно.

«Неадекватные люди 2» — увлекательная и многогранная лента, продолжающая теперь уже с новых сторон исследовать вечные ценности. Наиболее интересна она закрученным сюжетом, представляющим собой непростой пазл, который за два часа неоднократно раскрывает происходящее на экране по-новому. Однако деталей в этой головоломке в какой-то момент становится неоправданно много для столь обыденной истории.