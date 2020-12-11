Трудности взрослой жизни: каким получился фильм «Неадекватные люди 2»
- © Кадр из фильма «Неадекватные люди 2» (2020)
Спустя почти десять лет после премьеры фильма «Неадекватные люди» на экраны вышла его вторая часть. За постановку вновь отвечал Роман Каримов. Он же написал сценарий в соавторстве с Яной Лебедевой (ранее они работали над проектом «Гуляй, Вася») и занимался продюсированием ленты совместно с Сергеем Торчилиным, Андреем Шишкановым и другими.
«Неадекватные люди 2» продолжают историю Виталия и Кристины, встретившихся в первой части фильма. К своим ролям вернулись Илья Любимов и Ингрид Олеринская, а также Евгений Цыганов, сыгравший психолога и друга Виталия. В ленте появились и новые персонажи в исполнении дебютировавшей в кино Марии Горячевой, Никиты Санаева, Романа Хана и Артёма Цуканова.
Действие картины разворачивается спустя несколько лет после описанных в оригинальном фильме событий. Виталий и Кристина давно живут вместе, но в их семье не всё гладко. Из-за разницы в возрасте, опыте и взглядах между героями возникают разногласия как в мелочах, так и в фундаментальных вопросах. Проблем добавляют своенравный характер Кристины и поглотивший обоих быт. И если у Виталия всё же есть работа, личные и профессиональные цели, то его возлюбленная практически не сдвинулась с места и вот уже который год занимается исключительно домом.
Девушке с таким бурным темпераментом в сложившихся условиях становится тесно, и она решает реализовать себя. К этому Кристину подталкивают появление у Виталия молодой ассистентки и дружеский совет психолога.
Для начала героиня пытается восстановиться в вузе, где тут же знакомится с мажором Артёмом (Никита Санаев). Между ними завязываются романтические отношения, которые станут одним из многих испытаний чувств Виталия и Кристины, а также важным этапом взросления девушки. К слову, именно Кристину в этом фильме Каримов сделал главным действующим лицом.
- © Кадр из фильма «Неадекватные люди 2» (2020)
Герои ленты «Неадекватные люди 2» — всё те же обыкновенные люди, очень узнаваемые и совсем не идеальные. Но и персонажи, и их создатель за прошедшие годы сильно выросли. Виталий — тот же консервативный и замкнутый человек, но более спокойный, не ищущий: он обрёл семью, дом, а теперь спокойно занимается карьерой. Характер Кристины тоже мало изменился, однако и она стала более зрелой и вдумчивой, хотя всё ещё склонна к импульсивным поступкам.
Что касается автора истории, на этот раз Каримову удалось снять гораздо более глубокую эмоционально и сложную драматургически картину. Во многом вторая часть напоминает первую, однако она куда продуманнее и полнее.
Лента 2011 года гармонично сочетает в себе элементы драмы и комедии (в этом симбиозе и заключается её основное достоинство). Новый фильм также попадает под определение драмеди, но смешного в нём куда меньше. Нет в сиквеле былого обилия шуток, пронизывающих практически все диалоги (впрочем те немногие, что остались, — не менее искромётные). Юмор здесь скорее ситуативный и в большей степени дополняет драму.
Фильм «Неадекватные люди 2» выглядит ещё более жизненным, чем его предшественник. Ситуации, в которые попадают герои, в основном реалистичны и узнаваемы. Благодаря постановке и грамотно выстроенным диалогам в отдельные моменты создаётся впечатление, что зрителю показывают не игровое кино, а реалити-шоу. Некоторые особо неспешные сцены наглядно демонстрируют поглотившую героев рутину, а неожиданные приключения, которые подстерегают пару, делают сюжет непредсказуемым. Истории персонажей в полной мере иллюстрируют известную фразу Джона Леннона: «Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы».
- © Кадр из фильма «Неадекватные люди 2» (2020)
Наиболее удачной находкой автора сиквела можно назвать нелинейную структуру повествования. Причём понимание того, что сюжет перекручен, приходит далеко не сразу. Помимо того, что в ленте нарушена хронология, некоторые сцены повторяются по несколько раз, что позволяет увидеть их с точки зрения разных персонажей. В результате смысл многих событий радикально меняется.
Такие приёмы порой удивляют и провоцируют новые эмоции: если сперва к героям формируется резко негативное отношение, то со временем оно трансформируется и порой доходит чуть ли не до восхищения.
Спорное впечатление производит разве что психолог Павел. Если в первом фильме его роль для развития сюжета была не такой значимой, то теперь этот герой обрёл собственную историю, а вместе с ней — личные цели, в достижении которых он порой прибегает к сомнительным действиям. Глядя на историю Павла (опять же, лишь в конце, когда картина складывается целиком), сложно решить для себя, кто он — гений или просто эгоист.
- © Кадр из фильма «Неадекватные люди 2» (2020)
Столь непростая структура повествования обеспечила фильму несколько драматургических проблем. В ленте объединена масса сюжетов: только вокруг главных героев разворачиваются и карьерная, и студенческая, и любовные линии. На какое-то время зритель погружается в жизнь золотой молодёжи, а потом узнаёт, возможно, слишком многое о тонкостях работы в бургерной. Часть картины и вовсе посвящена практически автономной истории о пути к успеху в сфере IT. О жизни второстепенных героев зрителю также рассказывают во всех подробностях.
Все эти сюжетные повороты в какой-то мере помогают раскрыть характер главной героини, но ещё больше увеличивают хронометраж и утяжеляют ленту.
К слову, несмотря на всю реалистичность происходящего, порой вопросы вызывает и поведение Кристины. К примеру, непонятно, почему девушка не может найти ночлег в родном городе. Ещё больше удивляет, что столь самоуверенная и решительная героиня по собственной воле вступает в токсичные отношения, а потом сама же, больше подсознательно, добивается, чтобы Виталий узнал о них. Поступки человека, отчаянно желающего разрушить свою неплохо устроенную жизнь, объяснить сложно.
«Неадекватные люди 2» — увлекательная и многогранная лента, продолжающая теперь уже с новых сторон исследовать вечные ценности. Наиболее интересна она закрученным сюжетом, представляющим собой непростой пазл, который за два часа неоднократно раскрывает происходящее на экране по-новому. Однако деталей в этой головоломке в какой-то момент становится неоправданно много для столь обыденной истории.