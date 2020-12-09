Русский след: тест RT о влиянии России на зарубежные страны

Россия всегда оказывала большое влияние на мир не только военными и политическими методами, но и культурой, наукой и искусством. Слово sputnik прочно вошло в английский язык, автомат Калашникова попал на флаг Мозамбика, а красная икра ассоциируется именно с Россией. Что ещё можно вспомнить о влиянии России и русских на историю зарубежных государств, их культуру и общество? Проверьте себя с тестом RT.

Gettyimages.ru

© Oleksii Liskonih