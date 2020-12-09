Личная история борьбы: что известно о многосерийном сиквеле фильма «Молчание ягнят»

В сети появился первый тизер сериала «Кларисса» — продолжения фильма «Молчание ягнят» 1991 года. Действие новой ленты разворачивается вскоре после событий, описанных в культовой картине. В центре сюжета вновь оказывается агент ФБР Кларисса Старлинг. Она продолжает расследовать преступления и ловить серийных убийц. При этом, как отмечают создатели проекта, большое внимание в нём уделено личной жизни героини, вынужденной постоянно бороться с детскими травмами. Главную роль в сериале исполняет Ребекка Бридс («Милые обманщицы», «Ньюкасл»).

Компания CBS Studios опубликовала первый тизер сериала «Кларисса» — продолжения культового фильма Джонатана Демме «Молчание ягнят» 1991 года. Премьера проекта состоится спустя 20 лет после выхода полнометражной ленты — 11 февраля 2021 года.

В короткий 50-секундный ролик вошли кадры с изображением лес, рек, тоннелей и городов, связанные с преступлениями, которые предстоит расследовать Клариссе Старлинг. Также в тизере присутствует отсылка к делу Баффало Билла, которым агент ФБР занималась в «Молчании ягнят», и на мгновение появляется сам маньяк. Учитывая то, что он был убит в фильме самой Клариссой, можно предположить, что девушка будет возвращаться к воспоминаниям того периода.

Действие сериала разворачивается в 1993 году, вскоре после событий, описанных в фильме Демме. По данным Deadline, в новой ленте будет рассказана личная история Клариссы Старлинг. После завершения громкого дела агент возвращается к своей работе и продолжает ловить серийных убийц. В то же время героиня вынуждена справляться с травмами детства, преследующими её на протяжении всей жизни.

The Silence is Over. Clarice. Coming to CBS on February 11, 2021. @ClariceCBSpic.twitter.com/CdNLPSnfxM — CBS Studios (@CBSTVStudios) December 8, 2020

Главная роль в проекте досталась австралийской актрисе Ребекке Бридс. Ранее она играла Николь Гордон в популярном сериале «Милые обманщицы». Также Бридс снималась в проектах «Большая волна», «Древние», «Ньюкасл», «Дурная слава».

Роль Баффало Билла исполнил Саймон Нортвуд («Пространство», «Копы-новобранцы»). В числе других задействованных артистов — Ник Сэндоу («Форс-мажор», «Оранжевый — хит сезона»), Эрика Андерсон («Чем мы заняты в тени»), Джейн Эткинсон («Освободите Вилли»), Майкл Кудлиц («Саутленд»), Кэл Пенн («Король вечеринок», «Теория большого взрыва»).

Deadline утверждает, что, по неподтверждённым данным, появление Ганнибала Лектера в сериале не ожидается.

Производством проекта занимаются продюсеры Хезер Кадин («Области тьмы»), Аарон Байерс («Области тьмы»), Элизабет Клавитер («Анатомия страсти»), Дженни Люмет («Звёздный путь: Дискавери») и Алекс Куртцман («Грань», «Звёздный путь», «Иллюзия обмана»). Люмет и Куртцан работали над сценарием. По их словам, «Кларисса» — это личная история борьбы одного из самых несокрушимых американских киногероев.

Интересно, что компания MGM, причастная к созданию проекта, ещё в 2012 году планировала снять сериал про Клариссу Старлинг. Тогда предполагалось, что в ленте пойдёт речь о профессиональной деятельности молодой героини, недавней выпускницы академии ФБР. Этот проект не получил дальнейшего развития.

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Фильм 1991 года «Молчание ягнят» основан на одноимённом романе 1988 года Томаса Харриса о серийном убийце Ганнибале Лектере. Главные роли в картине исполнили Энтони Хопкинс и Джоди Фостер.

Ленту тепло встретили как критики, так и зрители — её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 96% и 95% соответственно. Картина получила семь номинаций на «Оскар» и победила в пяти из них: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссёр» и «Лучший адаптированный сценарий».

Проект был удостоен и других наград. В числе наиболее престижных — «Золотой глобус», BAFTA, «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Со временем лента заслужила статус культовой. Она занимает 23 место в рейтинге лучших фильмов по версии портала IMDb.

Главному герою Американский институт киноискусства присудил первое место в списке величайших кинозлодеев.

В 2001 году вышел полнометражный сиквел картины — «Ганнибал», основанный на одноимённом романе Харриса 1999 года. События в нём разворачиваются спустя десять лет после основной истории. Энтони Хопкинс вернулся к своей роли, а Клариссу сыграла Джулианна Мур. Постановкой проекта занимался Ридли Скотт.

В 2007 году состоялась премьера приквела «Молчания ягнят» — ленты Питера Веббера «Ганнибал: Восхождение». В ней рассказывается о тяжёлом детстве и молодости культового персонажа. Главную роль исполнил французский актёр Гаспар Ульель.

Также Ганнибала Лектера играли Брайан Кокс («Охотник на людей») и Мадс Миккельсен (сериал «Ганнибал»). Последнему эта роль принесла премию «Сатурн».