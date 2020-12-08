Да будет свет: тест RT об истории российской энергетики

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У большинства россиян слово «энергетика» сегодня ассоциируется с атомными и гидроэлектростанциями. Но на самом деле у этой отрасли промышленности богатая история. Это не только РАО ЕЭС или советский план ГОЭЛРО, но и электротехнические школы дореволюционной России, съезды энергетиков и даже отдельный институт в Академии наук. Что ещё можно вспомнить из истории российской энергетики? Проверьте себя, пройдя тест RT.
Да будет свет: тест RT об истории российской энергетики
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