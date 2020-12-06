Авангард советского искусства: тест RT о русском конструктивизме

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RT
Конструктивизм — одно из направлений русского авангарда, которое сформировалось в 1910-е годы, а наибольшей популярности достигло в 1920—1930-е. Вопреки широко распространённому мнению, конструктивизм проявил себя не только в архитектуре, примерами чего служат Шуховская башня или дома-коммуны, но и в других областях: балет, дизайн, литература, театр. А какие подробности из истории русского конструктивизма вы можете вспомнить? Проверьте себя с тестом RT.
Авангард советского искусства: тест RT о русском конструктивизме
  • РИА Новости
  • © Иван Денисенко

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