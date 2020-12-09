«Мужчина и женщина» и прочие узы: какие фильмы выходят в российский прокат на этой неделе

С четверга в российском прокате — сразу несколько фильмов об отношениях внутри семьи: историческая лента о русско-японской войне «В плену у сакуры», драма Майвенн Ле Беско «ДНК» и вестерн «Кровные узы». Также на экранах можно будет увидеть продолжение двух нашумевших историй любви: картину «Мужчина и женщина: Лучшие годы» Клода Лелуша и фильм «Неадекватные люди 2». Самой новогодней премьерой четверга станет приключенческая лента «Серебряные коньки».

«Серебряные коньки»

События новогодней приключенческой мелодрамы «Серебряные коньки» разворачиваются в рождественском Петербурге на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — классическая история любви в духе шекспировских «Ромео и Джульетты» с колоритом дореволюционной России. Сын бедного фонарщика Матвей и дочь сановника Алиса влюбляются друг в друга и всеми силами борются за своё счастье, невзирая на классовые предрассудки и мнение окружающих.

Фильм завораживает торжественной и сказочной атмосферой, воссозданной при помощи эффектных костюмов, интерьеров и экстерьеров: съёмки проходили на улицах Санкт-Петербурга и в настоящих княжеских дворцах.

Ещё одним достоинством картины стали многочисленные сцены на льду. Все задействованные в таких сценах актёры прошли серьёзную подготовку, позволившую им участвовать в постановке сложных трюков.

Главные роли в ленте исполнили начинающие петербургские актёры Соня Присс и Фёдор Федотов. В режиссёрском кресле — дебютант в полном метре Михаил Локшин.

«Неадекватные люди 2»

Спустя десять лет после премьеры картины «Неадекватные люди» Романа Каримова на экраны выходит её сиквел. В нём продолжается история Виталия (Илья Любимов) и Кристины (Ингрид Олеринская).

Влюблённые по-прежнему вместе, однако из-за разницы в возрасте и во взглядах между ними возникают серьёзные разногласия. Бытовые проблемы также не пошли на пользу отношениям героев. Но если у Виталия есть работа и профессиональные цели, то Кристина полностью погрязла в домашних делах, не сумев реализоваться в чём-то ещё.

Девушка решает наверстать упущенное, чтобы соответствовать успешному супругу, однако её сомнительные методы приводят к негативным последствиям.

К своей роли в фильме вернулся Евгений Цыганов, сыгравший психолога и друга Виталия. Также в ленте появились новые персонажи. С их помощью режиссёр стремился показать проблемы, характеризующие эпоху.

«Мужчина и женщина: Лучшие годы» (Les plus belles années d'une vie)

Лентой «Мужчина и женщина: Лучшие годы» французский классик Клод Лелуш завершает легендарную историю любви, которая началась более полувека назад. По сюжету первой картины кинематографистка Анна Готье (Анук Эме) и профессиональный гонщик Жан-Луи Дюрок (Жан-Луи Трентиньян) сошлись благодаря детям, которые вместе учились в интернате.

У ленты 1966 года открытый финал, что дало режиссёру возможность снять продолжение. Оно вышло в 1986-м под названием «Мужчина и женщина 20 лет спустя». Тогда героям было около 50 лет.

Теперь же им за 80. Анна постарела, и Жан-Луи далеко не в лучшей форме. Бывший гонщик живёт в доме престарелых и страдает провалами в памяти. Сын Антуан устраивает отцу встречу с возлюбленной, которую Жан-Луи не узнаёт, однако отлично помнит.

Примечательно, что 11 декабря Жану-Луи Трентиньяну исполняется 90 лет.

«ДНК» (ADN)

Актриса и режиссёр Майвенн Ле Беско верна своему творческому методу: при создании фильма «ДНК» она вновь взяла на себя сразу несколько аспектов работы — написала сценарий, поставила картину и сыграла главную роль. И неудивительно, поскольку у Беско и её героини Нэж (в переводе с французского — «Снег») немало общего.

По сюжету Нэж живёт во Франции. Она недавно развелась и теперь воспитывает троих детей одна. Самый близкий человек для героини — дедушка Эмир, который родился в Алжире. Он помогает Нэж общаться с токсичными родственниками. Смерть деда становится для женщины большим потрясением и подталкивает к тому, чтобы сделать тест ДНК.

Помимо Ле Беско, в фильме снялись Фанни Ардан, Луи Гаррель и другие. Лента должна была войти в программу отменённого Каннского фестиваля 2020 года.

«В плену у сакуры» (Sorokin no Mita Sakura)

В основу ленты о русско-японской войне 1904—1905 годов положен радиоспектакль «Сакура глазами Сорокина. Неизвестная история русских военнопленных в Мацуяме». Интересно, что кинематографисты действительно отправились в Мацуяму, где находился лагерь для содержания солдат и офицеров Российской империи.

В картине рассказывается о том, как в наши дни журналистка Сакурако готовит сюжет об этой странице истории города. В её руки попадает дневник прапрабабушки Юи, которая работала сестрой милосердия и была влюблена в русского офицера Александра Сорокина. Однако война, долг перед родиной и семьёй, а также помолвка Юи стали практически непреодолимыми препятствиями для их отношений.

«Кровные узы» (Let him go)

В современной многоэтажной Америке едва ли найдётся место ковбоям, однако дух вестернов всё же не пропал бесследно. Дань уважения этому жанру решил отдать режиссёр Томас Безуча. Он написал сценарий и снял картину на основе романа Ларри Уотсона «Кровные узы».

Действие ленты разворачивается в начале 1960-х. Бывший шериф Джордж Блэкледж (Кевин Костнер) и его жена, наездница Маргарет (Дайан Лэйн), живут на уединённом ранчо. После гибели их сына невестка Лорна вышла замуж вновь и переехала к новой семье вместе с внуком Блэкледжей. В какой-то момент Блэкледжи понимают, что ей и мальчику угрожает опасность. Они пытаются вызволить внука из рук семьи Уибой, члены которой не привыкли считаться с законом.