Орёл и дракон: тест RT о российско-китайских отношениях

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Отношения России и Китая в советскую эпоху прошли путь от сотрудничества под лозунгом «Русский с китайцем — братья навек» до острого идеологического противостояния, которое ставило два народа на грань войны. В наши дни РФ и КНР сотрудничают во многих международных проектах: от группы стран БРИКС до газопровода «Сила Сибири». Что ещё можно вспомнить о российско-китайских отношениях? Проверьте себя с тестом RT.
Орёл и дракон: тест RT о российско-китайских отношениях
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon

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