«Далёко, на озере Чад»: тест RT о российско-африканских отношениях

Прошлое и настоящее Африканского континента переплетены с Россией. Оттуда в нашу страну попал прадед Александра Пушкина, в середине ХХ века СССР активно поддерживал национально-освободительные движения в ряде стран, а в наши дни РФ и ЮАР — партнёры по БРИКС. Что ещё вы можете вспомнить об отношениях между Россией и странами Африки? Проверьте себя с тестом RT.

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