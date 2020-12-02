Драматический триллер о Ширли Джексон и новый фильм Альмодовара: главные кинопремьеры недели

С 3 декабря в российских кинотеатрах можно увидеть драму «Ширли» об авторе готического романа «Призрак дома на холме» и триллер «Криминальные боссы», который зарубежные критики сравнивают с лентами братьев Коэн и Квентина Тарантино. Также на большие экраны выходит короткометражный фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон и испанский психологический триллер «Преступить черту» с Марио Касасом. В числе российских премьер — драма Анны Меликян «Трое» и новогодняя комедия «Комета Галлея».

«Криминальные боссы» (Arkansas)

В центре сюжета триллера «Криминальные боссы» — наркоторговцы Кайл и Суинн. После заключения очередной сделки дилеры допускают ошибку, приводят за собой «хвост». Этот просчёт значительно усложняет их жизнь и приводит к смерти нескольких героев фильма.

Режиссёром ленты выступил дебютировавший в полном метре Кларк Дьюк. Он же исполнил одну из центральных ролей. В основу сценария лёг роман Джона Брэндона «Арканзас».

По словам автора Variety Денниса Харви, сюжет фильма «не следует тексту книги дословно, однако в достаточной степени сохраняет причудливую отстранённость её автора от нигилистической истории, чтобы придать рассказу о кровавых интригах среди наркоторговцев-южан экстравагантной и нестандартной привлекательности».

Помимо Дьюка в ленте снялись Лиам Хемсворт, Винс Вон, Джон Малкович, Вивика А. Фокс и другие артисты, а зарубежные критики сравнивают этот фильм с работами братьев Коэн и Квентина Тарантино.

«Ширли» (Shirley)

Главная героиня драматического триллера «Ширли» — Ширли Джексон, известная прежде всего как автор готического романа «Призрак дома на холме». Однако сюжет ленты отличается от биографии писательницы. Её экранный образ значительно переработан, а многие факты из реальной жизни автора опущены.

События разворачиваются вокруг взаимоотношений самой Ширли и её гостьи Роуз, которая вместе с супругом остановилась в доме писательницы. Сначала женщины не находят общий язык, однако со временем понимают, что их связывает гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Между героинями завязываются непростые отношения, которые в итоге оказывают значительное влияние на дальнейшую жизнь обеих.

Лента была представлена на фестивале «Сандэнс», где получила специальный приз жюри за вклад в развитие авторского кино. Главные роли исполнили Элизабет Мосс и Одесса Янг.

«Человеческий голос» (The Human Voice)

Главная героиня короткометражного фильма Педро Альмодовара в последний раз разговаривает по телефону со своим возлюбленным: он ушёл, оставив все свои вещи. Женщина надеется на его возвращение, однако со временем всё сильнее погружается в отчаяние.

Сценарий основан на пьесе Жана Кокто «Человеческий голос». Ранее Альмодовар уже не раз работал с этой историей. Она оказала влияние на создание таких лент кинематографиста, как «Закон желания» и «Женщины на грани нервного срыва».

Исполнительница главной роли Тильда Суинтон принимала активное участие в том числе в подготовке сценария. Вместе с режиссёром она занималась адаптацией истории к современным реалиям, а также помогала найти правильные формулировки для англоязычной версии скрипта.

«Преступить черту» (No matarás)

Главный герой испанского психологического триллера «Преступить черту» Дани постепенно возвращается к обычной жизни после смерти отца. Он знакомится с загадочной Милой и вступает с ней в романтические отношения. Однако тут же появляется её бывший парень. После этой встречи Дани оказывается в опасности. Чтобы справиться с противником, он решается на крайние меры.

По словам продюсеров проекта Карлоса и Лауры Фернандес, «сюжет лихо закручен и полон неожиданных поворотов. Он подталкивает задуматься, как меняется обычный человек, оказавшись на пределе».

Главную роль в ленте исполнил Марио Касас, известный прежде всего по фильму «Три метра над уровнем неба». Артист рассказал, что его новый персонаж отличается от всех героев, которых он играл раньше.

В режиссёрском кресле — лауреат фестиваля любительских фильмов «Твоё кино» 2012 года Давид Виктори. Тогда он представил на конкурсе короткометражную ленту «Вина», за которую получил главный приз — $500 тыс. на свой следующий проект (фантастическую драму «Ноль») и поддержку Ридли Скотта и Майкла Фассбендера в качестве исполнительных продюсеров.

«Трое»

Телеведущий Александр (Константин Хабенский) переживает кризис среднего возраста. Жизнь не приносит ему удовольствия, и мужчина решает утопиться, но его спасает поэтесса Вероника (Юлия Пересильд). Вскоре Александр влюбляется в девушку. Некоторое время он разрывается между ней и женой Златой (Виктория Исакова). Его чувства к последней охладели, однако Злата по-прежнему остаётся для него близким человеком. В итоге герою Хабенского придётся разобраться в себе и решить, как ему жить дальше.

Лента была представлена на фестивале «Кинотавр», где получила премию за операторскую работу (Николай Желудович).

Визуальный ряд в фильме и правда необычный: в кадре отчётливо появляются лишь трое главных персонажей. Остальных показывают либо со спины, либо в расфокусе.

Режиссёр проекта Анна Меликян объяснила, что выбрала такую форму, поскольку хотела сосредоточиться на эмоциях главных героев.

«Если это история о чувствах трёх людей, то зачем мне нужны второстепенные персонажи. Нет одного главного героя или героя, на чьей стороне мои симпатии. Я люблю каждого из них, я могу соотнести себя с каждым из них», — рассказала Анна Меликян в беседе с телеканалом «Культура».

«Комета Галлея»

Создатели комедии «Комета Галлея» обещают подарить зрителям праздничное настроение и ощущение волшебства и чуда, которых обычно ждут под Новый год. В этом им поможет обнадёживающая история, а также сказочные декорации: съёмки фильма проходили в парке «Зарядье» и на атмосферных улицах в центре Москвы. Кроме того, часть сцен снимали в астрофизической обсерватории РАН на Кавказе.

«Мне хотелось подарить зрителям под Новый год добрую жизнерадостную историю, ведь всем нам так не хватает положительных эмоций, особенно в этом непростом году. Хотелось, чтобы у зрителя был повод улыбнуться и вспомнить о том, что в жизни всегда есть место чуду», — рассказала режиссёр и сценарист проекта Милена Фадеева.

В центре сюжета — семья Артемьевых: бабушка в исполнении Лии Ахеджаковой, её дочь Юля (Анна Михалкова) и внучки Дуся (Софья Лукьянова) и Таисия (Анна Чиповская). Последняя при загадочных обстоятельствах знакомится с физиком Игнатом (Антон Шагин). Эта встреча перевернёт жизнь всех пяти героев.