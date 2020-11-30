От Чёрного моря до Тихого океана: тест RT о краях России
Первые края появились в составе Российской империи в XIX веке. Тогда так называли объединение нескольких губерний. В СССР это стало официальным наименованием административно-территориальной единицы, которая могла включать в себя область, в том числе автономную. Сегодня же российские края формально ничем не отличаются от областей, однако сохраняют свои названия в силу исторической традиции. Пройдите тест RT и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории административного устройства России.
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
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