От Чёрного моря до Тихого океана: тест RT о краях России

Первые края появились в составе Российской империи в XIX веке. Тогда так называли объединение нескольких губерний. В СССР это стало официальным наименованием административно-территориальной единицы, которая могла включать в себя область, в том числе автономную. Сегодня же российские края формально ничем не отличаются от областей, однако сохраняют свои названия в силу исторической традиции. Пройдите тест RT и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории административного устройства России.

РИА Новости

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