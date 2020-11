Судьбоносные номера и трио вместо дуэтов: на шоу «Голос» продолжается этап поединков

В пятницу, 27 ноября, в эфире Первого канала была показана вторая, заключительная часть поединков на шоу «Голос». В некоторых номерах артисты выступали расширенным составом: Сергей Шнуров вышел на сцену с бубном, а дирижёр Сергей Жилин обеспечил паре конкурсантов бэк-вокал. Наставники предложили ряд необычных версий хитов. Так, песня Мурата Насырова «Я — это ты» стала драматичной, а «Нажми на кнопку» группы «Технология» — лирической. О самых ярких моментах выпуска — в материале RT.

27 ноября в эфир Первого канала вышел новый выпуск шоу «Голос». Продолжился этап поединков: половина участников каждого выпуска покидает конкурс. Уже на следующей неделе начнётся стадия нокаутов, когда каждый артист будет исполнять отдельную композицию, а жюри будут выбирать только одного конкурсанта из трёх.

Выпуск открыл дуэт Александры Мостовяк и Ивана Харитонова из команды Полины Гагариной. Наставница сравнила молодых вокалистов с Ромео и Джульеттой. Они исполнили песню Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского «Любовь настала».

Дмитрий Нагиев заметил, что Баста воспринял выступление скептически, но певец опроверг это предположение. «Великолепная, светлая подача», — отметил Валерий Сюткин, и даже Сергей Шнуров высказал своё одобрение, подчеркнув, что песня звучала современно.

Продолжить участие в конкурсе сможет Александра Мостовяк.

От команды Валерия Сюткина на поединок вышли Руслан Воротников и Олег Аккуратов. Интересно, что на этапе слепых прослушиваний оба аккомпанировали себе на рояле. На этот раз они также предстали перед зрителями за инструментами. Для них Сюткин выбрал джазовый хит Fly Me To The Moon.

Сергей Шнуров заметил, что номер «приблизил» его к нелюбимому джазу. Из проекта выбыл Руслан Воротников.

Подопечным Басты Гульшану Бегимову и Фантине Притуле выпало спеть R'n'B-композицию Love the Way You Lie, которая известна в исполнении Рианны и Эминема. В отличие от оригинальной версии, обоим достались как вокальные части, так и речитатив.

«Я наконец-то узнал Василия. Наконец-то узнал этого Басту. Он взял иностранную мелодию, иностранный луп, иностранную гармонию, и положил свой текст. Классический Баста», — отметил Сергей Шнуров в свете того, что речитатив прозвучал на русском языке. Баста, однако, признался, что считает свою часть не самой сильной стороной выступления.

Наставник выбрал Фантине Притулу, но отметил, что обязательно продолжит сотрудничать и с Бегимовым.

Сергей Шнуров выставил Оксану Устину против Лейлы Мурадовой.

«Они мне показались похожими по темпераменту, по своему внутреннего строению», — охарактеризовал вокалисток наставник.

Он предложил подопечным сделать «настоящий хиток» из песни Ивана Дорна «Чики».

Шнуров даже вышел на сцену сам — артист решил аккомпанировать участницам на бубне. Дмитрий Нагиев счёл этот ход неуместным.

«Я не мог пройти мимо, не оказаться на сцене это судьбоносного номера», — парировал наставник.

Валерий Сюткин сравнил постановку с фильмом Эмира Кустурицы — «массовым действием цыганско-румынских корней».

«Сожгли кабак, украли Volvo», — описал свои впечатления от номера Баста.

Перед вынесением вердикта Шнуров признался, что был увлечён игрой на бубне, и не слишком внимательно следил за номером. В проекте осталась Лейла Мурадова.

Полина Гагарина решила сравнить вокальные возможности Ксении Коламбацкой и Сафаэля Мишиева.

«С полной отдачей и отчасти самоиронией — вперёд», — напутствовала Гагарина вокалистов.

Они спели шлягер Любови Успенской «Карусель». На бэк-вокале к ним присоединился дирижёр коллектива «Фонограф» Сергей Жилин.

В проекте остался Сафаэль Мишиев.

Саркис Эдвардс и Александр Еловских сошлись в поединке под руководством Валерия Сюткина. Им досталась песня за авторством Игоря Саруханова «Желаю тебе».

«Валерия можно узнать с закрытыми глазами, что этот номер сделал он», — заявил Сергей Шнуров после выступления.

Сюткин сделал выбор в пользу Александра Еловских.

От команды Басты на музыкальный ринг вышли Сергей Замков и Юлия Лунегова. Они порадовали зал хитом коллектива Linkin Park — Numb.

Полину Гагарину особенно впечатлило владение гроулингом, которое продемонстрировали оба вокалиста. Также она поблагодарила Басту за композицию времён её юности. Из двух участников Василий Вакуленко выбрал Сергея Замкова.

Сергей Шнуров выдвинул на поединок Игоря Завазальского и Юрия Гордиенко. На предыдущем этапе они подкупили наставника исполнением песен Леонида Агутина. На этот раз они представили композицию «Нажми на кнопку» коллектива «Технология» в неожиданно лиричной аранжировке.

Баста и Валерий Сюткин заявили, что эта версия им не понравилась, Полина Гагарина разделила их мнение.

«Со мной дальше продолжать портить песни будет Юрий» — подытожил Шнуров.

С хитом Always On My Mind, известным в том числе в исполнении Элвиса Пресли, выступили представители команды Полины Гагариной Александра Славгородская и Кирилл Суслов.

«Когда звучит настоящий голос, когда на сцене красивые люди — замирают все... Мне крайне жалко, кто бы ни ушёл сегодня из вас», — оценил номер Дмитрий Нагиев.

Сергей Шнуров поделился воспоминаниями о концерте Pet Shop Boys в 1995 году, где также звучала эта мелодия, а Валерий Сюткин сказал, что все выступления команды можно назвать «любовными историями Полины Гагариной».

Наставница отправила в следующий этап Кирилла Суслова.

От команды Валерия Сюткина в поединке сошлись Анастасия Шугалей и Михаил Жигалёв. Они исполнили песню Аллы Пугачёвой «Расскажите, птицы». Полина Гагарина поблагодарила участников за «донесение русского слова».

Валерий Сюткин оставил в проекте Михаила Жигалёва.

Иван Аваков и Марина Строкаченко из коллектива Басты представили версию песни Мурата Насырова «Я — это ты».

«Сделана как настоящая драма с кульминацией, с финалом», — похвалил наставника и участников Валерий Сюткин.

Баста признался, что композиция входит в число его любимых песен.

«Хотелось превратить её в тяжёлую, драматическую историю. Серьёзный разговор двух людей на самом краю», — раскрыл замысел Баста.

Участие в конкурсе продолжит Марина Строкаченко.

Выпуск завершился поединком Романа Архипова и Надежды Самковой — представителя команды Сергея Шнурова. Они исполнили поппури из песни Sad But True группы Metallica и композиции O Fortuna. Полина Гагарина призналась, что ей было страшно, а Басте номер напомнил сказку на ночь. Шнуров решил продолжить эксперименты вместе с Самковой.

По итогам поединков в команде каждого наставника осталось по шесть участников.