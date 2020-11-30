Сила воображения: победителем Детского Евровидения — 2020 стала представительница Франции

29 ноября состоялся ежегодный музыкальный конкурс «Детское Евровидение». Первое место заняла представительница Франции Валентина Тронель с песней J'imagine. Участница из России София Феськова набрала 88 баллов по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей и оказалась на десятом месте. В этом году в связи с пандемией коронавируса конкурс прошёл в онлайн-формате. Каждый участник выступал в местной студии, а ведущие вышли в эфир из Варшавы.

В воскресенье, 29 ноября, состоялся финал конкурса «Детское Евровидение — 2020». Принимающей страной в этом году была Польша. Однако из-за пандемии коронавируса участники не собирались в Варшаве, а выходили в эфир из местных телестудий. Чтобы обеспечить всем юным вокалистам равные условия, на площадках были выстроены одинаковые декорации.

Победителем конкурса стала Валентина Тронель из Франции с песней J'imagine. Она также занимала первое место по решению профессионального жюри — Валентине присудили 88 очков. После подсчёта голосов телезрителей она набрала ровно 200 баллов.

На втором месте оказалась участница из Казахстана Каракат Башанова. Она получила 83 балла от профессионального жюри и ещё 69 — от зрителей. Песню Forever на английском и казахском языках девочка посвятила отцу, которого потеряла в семь лет.

Тройку лидеров замкнула Солеа Фернандес Морено из Испании. Выступление с песней Palante принесло ей в общей сложности 133 балла.

Российская участница София Феськова по итогам голосования жюри получила 44 балла и оказалась на десятом месте. Эту же позицию юная певица заняла после оглашения результатов зрительского голосования — суммарно 88 очков.

Как и в прошлом году, распределение мест зависело на 50% от решения профессионального жюри и на 50% — от результатов голосования телезрителей. Последним в этом году можно было выбирать только трёх участников (ранее разрешалось поддержать от трёх до пяти вокалистов).

Как это обычно бывает, большинство конкурсантов выступали сольно. Исключение стал только квартет Unity из Нидерландов. Юным певицам по 13—14 лет. Они выступили под третьим номером с песней о дружбе Best Friends.

Открывала конкурс представительница Германии, 13-летняя Сьюзан Озелофф. В 2017 году она выступала на российском конкурсе «Детская новая волна». Интересно, что Германия послала представителя на Детское Евровидение впервые.

Всего за победу в конкурсе этого года соревновались 12 артистов (для сравнения, в прошлом году конкурсантов было 19, включая представителя Австралии). Численный перевес оказался на стороне девочек: среди конкурсантов оказалось всего двое юношей, Петар Аничич из Сербии и представитель Украины Александр Балабанов. Обоим по 14 лет — это максимальный возраст, когда можно участвовать в Детском Евровидении.

По традиции, к конкурсантам присоединилась победительница прошлого года, полячка Вики Габор. Габор открыла мероприятие песней Superhero.

Кроме того, к трансляции присоединился представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Он выступил вместе с Вики Габор и победительницей Детского Евровидения 2018 года Роксаной Венгель. Лоуренс выиграл Евровидение для участников старше 16 лет в 2019 году. Новый конкурс, который должен был состояться весной 2020-го, отменили. Польская певица Алиция Шемплинская, которая должна была выступать в Роттердаме, представила свою песню Empires во время голосования.

Кроме того, все 12 участников спели композицию диджея Gromee под названием Move The World.

Российской участнице Детского Евровидения — 2020 Софии Феськовой 11 лет. Вокалом она начала заниматься в пять лет, когда присоединилась к ансамблю «Непоседы».

В 2017 году она пробовала свои силы на шоу «Голос. Дети», однако смогла поучаствовать только в этапе «слепых прослушиваний». В 2020-м София стала вице-чемпионкой конкурса «Детская Новая Волна». Также Феськова поёт в мюзиклах «Перевёрнутое королевство», «Улётная ёлка в стране Оз» и «Гости из Будущего».

Любимая певица Софии Феськовой — Полина Гагарина, которая заняла второе место на Евровидении 2015 года.

Конкурс 2020 года стал 18-м в истории Детского Евровидения. За всё время в нём успели принять участие дети и подростки из 40 стран. Дважды победителями конкурса становились представительницы России: сёстры Толмачёвы (2006 год) и Полина Богусевич (2017 год).