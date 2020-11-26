Родословная языка: тест RT о происхождении русских слов
Современный русский язык включает в себя порядка 150 тыс. слов. Какие-то из них заимствованы из иностранных языков — например, штурвал или диван. Какие-то происходят из древнерусского или старославянского языков, вроде державы или свадьбы. Сможете ли вы определить, откуда пришли в наш язык те или иные привычные слова? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
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