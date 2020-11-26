Родословная языка: тест RT о происхождении русских слов

Современный русский язык включает в себя порядка 150 тыс. слов. Какие-то из них заимствованы из иностранных языков — например, штурвал или диван. Какие-то происходят из древнерусского или старославянского языков, вроде державы или свадьбы. Сможете ли вы определить, откуда пришли в наш язык те или иные привычные слова? Проверьте себя с тестом RT.

Gettyimages.ru