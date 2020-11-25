Глобальное противостояние: тест RT о холодной войне

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Святослав Князев, Татьяна Худякова
Холодная война более чем на четыре десятилетия разделила мир на два враждующих лагеря, между которыми шла гонка вооружений и постоянно вспыхивали локальные конфликты. Несмотря на то что в годы Второй мировой войны американские и британские солдаты вместе с советскими воевали против нацизма, уже в 1945 году западные страны начали разрабатывать планы нападения на СССР. Не принесла облегчения и глобальная разрядка конца 1980-х. Западные лидеры нарушили свои обещания, инициировав расширение НАТО на восток. Пройдите тест RT и проверьте свои знания о холодной войне.
Глобальное противостояние: тест RT о холодной войне
  • РИА Новости
  • © Борис Кауфман

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