Глобальное противостояние: тест RT о холодной войне

Холодная война более чем на четыре десятилетия разделила мир на два враждующих лагеря, между которыми шла гонка вооружений и постоянно вспыхивали локальные конфликты. Несмотря на то что в годы Второй мировой войны американские и британские солдаты вместе с советскими воевали против нацизма, уже в 1945 году западные страны начали разрабатывать планы нападения на СССР. Не принесла облегчения и глобальная разрядка конца 1980-х. Западные лидеры нарушили свои обещания, инициировав расширение НАТО на восток. Пройдите тест RT и проверьте свои знания о холодной войне.

РИА Новости

© Борис Кауфман