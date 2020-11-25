«Изобретение» Рождества и спасение мира от компьютерного сверхразума: о чём главные кинопремьеры недели

В российский прокат выходит биографическая лента «Необыкновенная история на Рождество», в которой рассказывается история создания повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Также в кинотеатрах можно будет увидеть ленту «Питер Пэн и Алиса в стране чудес», объединяющую сюжеты двух известных сказок. В числе других премьер недели комедия «Искусственный интеллект» с Мелиссой Маккарти и драма «Страна грёз» с Марго Робби. Любителей российского кино порадует лента о закулисье фехтования «На острие» и абсурдная драмеди «Человек из Подольска».

«Необыкновенная история на Рождество» (The Man Who Invented Christmas)

Идея ленты «Необыкновенная история на Рождество» отражена в её оригинальном названии — The Man Who Invented Christmas («Человек, который изобрёл Рождество»). Дело в том, что до выхода в 1843 году повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» британцы в основном не придавали этому празднику большого значения. Интерес к нему сохранялся преимущественно в небольших деревнях, в одной из которых долгое время жил Диккенс.

Книга о старом скряге Эбенизере Скрудже была опубликована с определёнными сложностями, однако после выхода «Рождественская песнь» завоевала популярность в Великобритании, а позднее и в США, в значительной степени сформировав образ Рождества как семейного праздника.

О том, как Диккенс создавал свою книгу и как она повлияла на отношение британцев к празднику, рассказывается в фильме Бхарата Наллури. По сюжету после ряда неудач писатель задумывается было о том, чтобы бросить карьеру. Однако неожиданно к нему приходит вдохновение, в частности, во время похорон богатого, но одинокого старика. Автор начинает работать над своей повестью, по мере развития сюжета взаимодействуя с придуманными персонажами.

Главную роль в ленте исполнил Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), а Скруджа сыграл канадский актёр Кристофер Пламмер. Мировая премьера фильма состоялась ещё три года назад. Лента была тепло встречена как критиками, так и зрителями: её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 79% и 77% соответственно.

«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (Come Away)

Ещё две известные детские истории легли в основу приключенческого фэнтези Бренды Чепмен («Храбрая сердцем»). Фильм представляет собой своеобразный приквел к сказкам «Алиса в Стране чудес» и «Питер Пэн». По сюжету, Алиса и Питер были братом и сестрой. После того, как в результате несчастного случая погибает их старший брат Дэвид, родители (Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо) впадают в отчаяние. Семья постепенно распадается: мать начинает пить, а отец ищет успокоения в азартных играх. Дети, в свою очередь, погружаются в воображаемые реальности: в Страну чудес и Нетландию.

По словам кинокритика Джеффри Лайлса, «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» — это не столько детская сказка, сколько увлекательная драма с элементами фэнтези. Рецензент отмечает, что авторам ленты удалось гармонично совместить две классические истории и показать представленные события глазами детей.

Алису и Питера в детстве сыграли Кира Чанса и Джордан А. Нэш. В образе взрослой Алисы на экране предстала Гугу Мбата-Роу («Опасная игра Слоун», «Сиротский Бруклин»).

«На острие»

Перед тем, как углубиться в режиссуру, Эдуард Бордуков профессионально занимался лёгкой атлетикой, завоевал звание мастера спорта международного класса в беге на длинные дистанции. В драме об уличном футболе «Коробка», поставленной Бордуковым, снималась Стася Милославская, которой в новом проекте режиссёра досталась одна из главных ролей.

В фильме «На острие» Бордуков исследует закулисье мира фехтования. Саблистка Александра Покровская (Светлана Ходченкова) достигла почти всех высот в профессиональном спорте — осталось только завоевать олимпийское золото. Но на её место метит молодая и амбициозная Кира Егорова (Стася Милославская), которая только недавно приехала из провинции и делает себе имя в Москве.

Для съёмок в фильме о спорте актёрам пришлось пройти серьёзную подготовку. Консультации понадобились и исполнителям ролей комментаторов, чтобы их реплики не только звучали правдоподобно, но и содержали достаточно информации: фехтование — не самый популярный вид спорта, и нужно ввести зрителей в курс дела.

Премьера ленты «На острие» прошла в рамках 42-го Московского международного фестиваля. Картина стала фильмом закрытия киносмотра.

«Искусственный интеллект» (Superintelligence)

У Кэрол Питерс немало проблем: мало того, что у девушки не складывается на личном фронте, так она ещё и лишилась работы. Однако жизнь героини круто меняется, когда искусственный интеллект, контролирующий каждое устройство на Земле, выбирает её в качестве образца для наблюдения, по итогам которого готовится сделать вывод обо всём человечестве. В случае неудовлетворительных результатов планета будет уничтожена. У Кэрол есть всего три дня, чтобы доказать, что люди достойны спасения.

Главную роль в фильме исполнила Мелисса Маккарти. Как рассказала актриса в беседе с People, изначально предполагалось, что в центре сюжета окажется мужской персонаж, однако история настолько понравилась ей своим юмором и гуманистической идеей, что Маккарти захотела попасть в проект. Она подчеркнула, что «Искусственный интеллект» — очень позитивный и обнадёживающий фильм, особенно актуальный в настоящее время.

«Страна грёз» (Dreamland)

Драма «Страна грёз» — вторая полнометражная работа Майлза Джориса-Пейрафита, обладателя премии фестиваля «Сандэнс» за ленту «Как есть» 2016 года. События в новом фильме разворачиваются в Техасе в годы Великой депрессии. Молодой парень Юджин живёт на ферме вместе со своей семьёй и едва сводит концы с концами. Однажды он узнаёт, что правительство обещает большое вознаграждение за голову грабительницы и убийцы Эллисон Уэллс. Вскоре герой находит преступницу, однако вместо того, чтобы сдать её властям, влюбляется.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Трайбека в апреле 2019 года. Лента получила преимущественно положительные отзывы критиков. Особенно их впечатлила убедительная игра Марго Робби. Впрочем, по мнению Джослин Новек из Associated Press, главное действующее лицо в картине — это Юджин в исполнении Финна Коула. Как отметила кинокритик, некоторые ключевые сцены фильма поставлены таким образом, что зритель в первую очередь сосредотачивается на битве, разворачивающейся в душе героя.

«Человек из Подольска»

История об идеальных полицейских с ноткой абсурда стала дебютной для драматурга Дмитрия Данилова и принесла ему «Золотую Маску». В качестве спектакля зрители впервые увидели «Человека из Подольска» на сцене московского «Театра.doc» в 2017 году. Ещё одна интерпретация появилась в театре «Практика» в 2018-м как часть спектакля «Человек из Подольска Серёжа очень тупой», где объединены две пьесы Данилова.

Театральный режиссёр Семён Серзин выбрал «Человека из Подольска» для своего первого фильма. Премьера ленты состоялась на «Кинотавре» 2020 года, где жюри отметило оригинальный саундтрек призом Микаэла Таривердиева.

По сюжету жителя Подольска Николая (Вадик Королёв) арестовывает полиция. Однако сотрудников отделения интересуют не правонарушения, а особенности его внутренней жизни. Вопросы, которые задают полицейские, заставляют задержанного задуматься, правильно ли он живёт.

«Мне просто было интересно смоделировать ситуации, когда в жизнь обычного человека, живущего совершенно непримечательной, размеренной, рассчитанной жизнью, вторгается какая-то иррациональная сила и ломает (пусть на короткое время) его привычный распорядок, сбивает привычный ракурс взгляда на окружающую реальность и себя самого», — говорит о свой работе Дмитрий Данилов.