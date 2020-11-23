«Редкий портрет актёра мирового класса»: в 2022 году будут опубликованы дневники Алана Рикмана

Осенью 2022 года в Великобритании, США и ряде других стран выйдет книга «Дневники Алана Рикмана», в которую войдут материалы, написанные самим актёром более чем за 25 лет. Артист рассуждает о своей профессии, рассказывает о друзьях, анализирует политические события, а также делится многочисленными закулисными историями. Ожидается, что книга не только позволит больше узнать о жизни и творчестве Рикмана, но и раскроет его с новой стороны.

Осенью 2022 года будут опубликованы дневники британского актёра Алана Рикмана. Права на материалы получило шотландское издательство Canongate Books, которое отвечает за выпуск книги по всему миру за исключением Северной Америки — там её подготовит к продаже Henry Holt and Company.

Как сообщает The Guardian, Алан Рикман начал вести дневники в начале 1990-х годов и изначально планировал когда-нибудь их опубликовать. Артист продолжал делать записи вплоть до своей смерти в январе 2016 года. За это время были созданы 27 дневников.

На страницах своих рукописей Алан Рикман делился мыслями об актёрской игре — как собственной, так и своих коллег, — писал обзоры спектаклей, а также рассказывал о друзьях и об интересе к политике. Кроме того, в дневниках можно найти множество закулисных историй, связанных с театральными и кинопроектами, в которых участвовал Рикман.

«Дневники рисуют редкий портрет актёра мирового класса, неутомимого политического активиста, заядлого путешественника и преданного друга. Они велись от руки с начала 1990-х годов вплоть до самой смерти актёра и дают редкую возможность заглянуть в его мысли, а также проникнуть в артистические, социальные и политические круги, в которых он вращался», — цитирует THR представителей Henry Holt and Company.

Как отметила вдова артиста Рима Хортон, дневники интересны и тем, что они раскроют артиста с новой стороны, незнакомой массовому зрителю.

«В дневниках можно увидеть не только Рикмана-актёра, но и настоящего Алана — с его чувством юмора, наблюдательностью, мастерством и преданностью искусству», — отметила Рима Хортон.

В издательстве Canongate Books подчеркнули, что дневники Алана Рикмана получились очень искренними и личными: он писал их так, будто беседовал с близким другом.

«Они состоят из виртуозных маленьких зарисовок: лаконичных, но содержательных абзацев, которые обрисовывают картину в целом и проливают свет на его занимательные размышления о себе самом, коллегах и мире вокруг. Его дневниковые записи душевны, проницательны и очень забавны», — цитирует представителей Canongate Books The Guardian.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

Интересно, что это не первый случай, когда бумаги Алана Рикмана становятся достоянием общественности. В 2018 году на аукцион были выставлены более 30 коробок материалов, охватывающих 40-летнюю карьеру артиста. Среди них — копии сценариев, заметки, отрывки из интервью, личная переписка Рикмана с фанатами и знаменитостями (в числе которых принц Чарльз, Тони Блэр, Билл Клинтон, Кейт Уинслет, Николь Кидман) и многое другое.

После обнародования части архива открылись некоторые неожиданные факты о творчестве актёра.

Так, например, стало известно, что Рикман был раздосадован своей ролью Северуса Снегга в фильмах о Гарри Поттере. Такой вывод можно сделать из письма продюсера Дэвида Хеймана, в котором тот уговаривал артиста не расстраиваться, хвалил его работу и подчёркивал её значимость, а также из заметки «В голове Снегга», написанной во время работы над лентой «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

Алан Рикман рано начал проявлять интерес к искусству. Ещё в старших классах он принимал участие в школьных постановках, а затем изучал графический дизайн в Колледже искусств и дизайна Челси (при Лондонском университете искусств) и в Королевском колледже искусств.

В 1978 году Рикман присоединился к «Королевской шекспировской труппе», а в начале 1980-х снялся в ряде телепроектов.

Настоящим прорывом для Алана Рикмана стала роль Виконта де Вальмона в постановке Ховарда Дейвиса «Опасные связи» 1985 года по роману Пьера Шодерло де Лакло. Актёр предстал в этом запоминающемся образе сначала в Лондоне, а затем на Бродвее и получил номинацию на премию «Тони».

В те же годы Рикман дебютировал в Голливуде, сыграв антагониста главного героя в ленте «Крепкий орешек».

В 1992 году артист был удостоен премии BAFTA за роль Шерифа Ноттингема в ленте «Робин Гуд: Принц воров», а фильм 1996 года «Распутин» принёс ему сразу три престижные награды — «Эмми», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров.

Также в числе наиболее ярких проектов с участием Алана Рикмана — «Разум и чувства», «Творение господне», «Реальная любовь», «Догма», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», ленты франшизы «Гарри Поттер» и многие другие.