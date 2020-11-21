Золотой или Серебряный? Тест RT о двух веках русской поэзии

Два, без преувеличения, важнейших этапа развития русской литературы — Золотой век и Серебряный век. Принято считать, что в поэзии это первая треть XIX века и начало XX века соответственно. Произведения Пушкина и Гумилёва, Лермонтова и Анненского и многих других знаменитых стихотворцев в равной мере считаются классикой. А сумеете ли вы отличить их друг от друга? Проверьте себя с тестом RT.

Gettyimages.ru

© siculodoc