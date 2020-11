Официоз от Басты и эксцентрика от Гагариной: как начался этап поединков на шоу «Голос»

В пятницу, 20 ноября, в девятом сезоне вокального конкурса «Голос» начался этап поединков. Участники шоу разбились на дуэты и представили музыкальные номера, подготовленные вместе с наставниками. Исполнители выступили с необычными интерпретациями мировых и отечественных хитов, а тренеры удивили как коллег, так и зрителей неожиданными творческими решениями. Подробнее о первых вокальных дуэлях — в материале RT.

В пятницу, 20 ноября в девятом сезоне вокального шоу «Голос» начался новый этап — поединки. По правилам проекта, на этот раз участники конкурса делятся на дуэты и представляют музыкальные номера, подготовленные под руководством наставников. Затем в каждой паре определяется артист, который покинет шоу. Таким образом, в следующий этап «Голоса» проходит только половина из выступающих в этом выпуске конкурсантов.

Первыми сошлись лицом к лицу участники команды Сергея Шнурова — Анна Александрова и Мария Русакова, которые, по мнению наставника, во многом похожи: даже одинаково двигаются и будто пришли «из одного фитнес-клуба».

Конкурсантки исполнили песню Филиппа Киркорова «Улетай, туча».

Валерий Сюткин назвал дуэт органичным и сравнил его с группой Baccara. Полина Гагарина отметила, что выступление получилось неожиданно светлым, учитывая характер творчества наставника девушек. Артистка предположила, что они смогут вытянуть Сергея Шнурова «на светлую сторону». Сам музыкант принял решение оставить в команде Марию Русакову.

Следующими на сцену вышли «Сюткины дети», как назвал конкурсантов сам наставник, — Сурен Платонов и Ксения Павроз. Они представили переосмысленную версию хита Фрэнки Валли Can’t Take My Eyes Off You .

«Этот дуэт — классика и рок-н-ролл — идут параллельным курсом с уважением друг к другу», — объяснил Валерий Сюткин неожиданный выбор соперников.

Сергей Шнуров сравнил участников шоу с Муслимом Магомаевым и Дженис Джоплин.

Также Шнуров и Баста пришли к выводу, что выступление артистов органично вписалось бы в фильмы Тарантино.

«Это встреча где-то в калифорнийском караоке двух шпионов: один русский, другой — американский. И они поют между какими-то очень важными шпионскими делами, и непонятно, кто есть кто», — прокомментировал номер Баста.

Участие в шоу продолжит Сурен Платонов.

Василий Пасечник и Кристина Светличная из команды Василия Вакуленко выступали с песней «Единственная моя», наиболее известной в исполнении Филиппа Киркорова.

Полина Гагарина особенно высоко оценила партию Кристины, подчеркнув, что артистка была очень трогательной и убедительной. Сергею Шнурову понравилась постановка номера, которая, по его словам, своим «официозом» выбивается из традиционного творчества Басты.

Вакуленко сделал выбор в пользу Василия Пасечника.

Вокальные способности Евгения Панчёхина и Жана Милимерова Сергей Шнуров решил сравнить на примере итальянской народной песни Bella ciao. Наставникам особенно понравились яркие, харизматичные образы артистов и позитивное настроение, захватившее как судейскую коллегию, так и весь зал.

«Когда Иван Поддубный и Буба Касторский делают одно дело, получается такой отличный партизанский шабаш. Ну, в общем, взяли вы ресторан, ребята, взяли», — прокомментировал номер Валерий Сюткин. Своё участие в проекте продолжит Жан Милимеров.

Первый дуэт от Полины Гагариной составили Иоаннис Кофопулос и Кристина Королькова. Они исполнили песню The Time of My Life из фильма «Грязные танцы» и частично повторили знаменитый танец Патрика Суэйзи и Дженнифер Грэй.

Сергей Шнуров не оценил номер. Танец он назвал нелепым, а исполнение — всего лишь неплохим.

«Я, честно говоря, когда прочёл в аннотации, что песня из кинофильма «Грязные танцы», надеялся, что увижу и грязь, и танцы, но ни того, ни другого не увидел», — объяснил артист.

Полина Гагарина объяснила, что Кристина способна на большее, однако незадолго до записи шоу заболела и не смога продемонстрировать свой талант в полной мере. Наставница решила дать артистке ещё один шанс.

Подопечные Гагариной Даниил Дудин и Яна Габбасова выступили с песней «Птиченька» рок-группы «Зверобой». Этот дуэт артистки судьи оценили гораздо выше. Валерий Сюткин предложил музыкантам продолжить совместное творчество, поскольку выглядят они, на его взгляд, очень органично. Шнурову же не хватило драмы. Он отметил, что текст песни довольно трагичный, а артистам это передать не удалось.

Полина Гагарина решила оставить в проекте Яну Габбасову.

Дмитрий Венгеров и Олег Шерин из команды Валерия Сюткина исполнили песню Андреаса Юнсона Glorious. Своим выступлением артистам удалось впечатлить всех наставников. Сергей Шнуров заявил, что, судя по постановке и «по всему», этот номер должен был сделать он. Баста особенно оценил вокальные способности Дмитрия Венгерова. Полина Гагарина подчеркнула, что со своей задачей справились оба конкурсанта.

Валерий Сюткин отметил, что, как вокалисты, на его взгляд, великолепны оба артиста. Благодаря своей энергетике, в проекте остался Дмитрий Венгеров.

Полина Гагарина представила ещё один дуэт, в который вошли Гор Испирян и Ранди Хунко Торрес. Свои музыкальные способности они продемонстрировали с зажигательной песней Майкла Сембелло Maniac. Оба музыканта покорили жюри как ярким исполнением, так и эффектным энергичным танцем.

«Такие парни могут открыть в поезде дверь на себя!», — заключил Валерий Сюткин после увиденного.

Наставников, а также ведущего Дмитрия Нагиева, удивило, что такой номер поставила именно Полина Гагарина. Шнуров отметил, что подобная эксцентрика и яркие танцы артистке не свойственны. После выступления проект покинул Ранди Хунко Торрес.

Александра Будникова и Максим Коковин под руководством Басты подготовили выступление с песней «Весна» группы «5’Nizza». Сергею Шнурову номер не понравился. На его взгляд, артистам не удалось передать заложенные в песне эмоции. Исполнение он сравнил с хаотичным потоком речи в состоянии белой горячки. Остальные наставники оказались более лояльными. Продолжает участие в проекте Александра Будникова.

Участники шоу из команды Сергея Шнурова Богдан Кияшко Ольга Дианова представили свою интерпретацию песни «Белые розы» группы «Ласковый май». Оба артиста аккомпанировали себе на роялях. Полина Гагарина подчеркнула, что выступление конкурсантов было настолько филигранным, что даже разбирать его не хочется. Валерий Сюткин отметил, что, в отличие от других музыкантов, пытающихся исполнить песню в джазовом стиле и «нанизывающих её на совершенно не характерный для неё ритм», дуэту Шнурова удалось создать оригинальный и великолепный номер. Сергей Шнуров сделал выбор в пользу Богдана Кияшко.

После выступления Елизаветы Пурис и Александры Болдаревой из команды Василия Вакуленко с песней Марка Ронсона Nothing Breaks Like a Heart Полина Гагарина отметила удивительное сходство голосов артисток.

«Вы не уступаете друг другу ни в мелизмах, ни в энергии, ни в диапазонах», — объяснила наставница.

Сергею Шнурову тоже всё понравилось, кроме ковбойских костюмов конкурсанток. Он сравнил их с нарядом Арнольда Шварценеггера в фильме «Красная жара», где тот носил советскую милицейскую форму. По мнению Шнурова, как актёру она не шла, так и ковбойские шляпы плохо смотрятся со славянскими лицами девушек.

Василий Вакуленко пришёл в восторг от собственного номера и решил отдать предпочтение Елизавете Пурис.

Последними в седьмом выпуске выступили подопечные Валерия Сюткина Эленэ Нинидзе и Алексей Лысенко. Они исполнили песню «Сумерки» ВИА «Поющие гитары». Артистам не удалось впечатлить наставников. Все прохладно отреагировали на представленный номер, а Сергей Шнуров заявил, что выбором песни Сюткин «показал свой пробег». Судя по реакции судейской коллегии, наиболее ярким в этом выступлении стал момент, когда Алексей снял пиджак и накинул его на плечи Эленэ. Валерий Сюткин принял решение оставить в проекте девушку, объяснив, что так будет «по-джентльменски».

По результатам седьмого выпуска девятого сезона «Голоса» проект покинули 12 участников.

На данный момент за победу под руководством Басты продолжают бороться Марина Строкаченко, Сергей Замков, Василий Пасечник, Юлия Лунегова, Гульшан Бегимов, Иван Аваков, Фантине Притула, Елизавета Пурис и Александра Будникова.

В команде Полины Гагариной остаются Кирилл Суслов, Иван Харитонов, Александра Мостовяк, Сафаэль Мишиев, Ксения Коламбацкая, Александра Славгородская, Гор Испирян, Яна Габбасова и Кристина Королькова.

В коллективе Сергея Шнурова — Надежда Самкова, Лейла Мурадова, Жан Милимеров, Богдан Кияшко, Юрий Гордиенко, Игорь Завазальский, Мария Русакова, Роман Архипов и Оксана Устина.

Под наставничеством Валерия Сюткина в шоу участвуют Сурен Платонов, Руслан Воротников, Олег Аккуратов, Александр Еловских, Михаил Жигалёв, Эленэ Нинидзе, Анастасия Шугалей, Дмитрий Венгеров и Саркис Эдвардс.