Пятилетку в четыре года: тест RT о советской индустриализации
Проводившаяся с 1928 по 1941 год индустриализация советской экономики позволила создать в стране мощную промышленность. В том числе она помогла СССР победить в Великой Отечественной войне. В кратчайшие сроки были построены сотни современных заводов, позволивших превратить Союз из преимущественно аграрной страны в развитое индустриальное государство. Пройдите тест RT, чтобы узнать, что вы помните про эти события.
- РИА Новости
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