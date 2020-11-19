Пятилетку в четыре года: тест RT о советской индустриализации

Проводившаяся с 1928 по 1941 год индустриализация советской экономики позволила создать в стране мощную промышленность. В том числе она помогла СССР победить в Великой Отечественной войне. В кратчайшие сроки были построены сотни современных заводов, позволивших превратить Союз из преимущественно аграрной страны в развитое индустриальное государство. Пройдите тест RT, чтобы узнать, что вы помните про эти события.

РИА Новости